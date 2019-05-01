Катулин: МОК запретил проводить в Греции церемонию зажжения огня II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) в целях защиты коммерческих прав запретил Европейским олимпийским комитетам (ЕОК) использовать элементы церемонии зажжения огня в Древней Олимпии — крупнейшем святилище Древней Греции и месте рождения первых Олимпийских игр. Об этом сообщил на пресс-конференции в Риме глава фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, передает ТАСС .



Георгий Катулин. Фото: Денис Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр «Пламя мира» пройдет 3 мая в Риме в музейном комплексе Ara Pacis.

— Сценарий церемонии зажжения огня Европейских игр очень долго обсуждался официальными лицами Европейских олимпийских комитетов, поскольку, опираясь на защиту коммерческих прав, Международный олимпийский комитет запретил использовать церемонию зажжения огня в Греции, как это делается для Олимпийских игр, — заметил Катулин.

— На первых Европейских играх в Баку была использована другая церемония зажжения огня. Организаторы тех соревнований воспользовались природным феноменом — вырывающимся из земли пламенем, но такая процедура не могла быть универсальной для всей Европы. Поэтому мы в итоге пришли к общему мнению, что процедура, которая будет проходить в штаб-квартире Европейских олимпийских комитетов с соблюдением определенных процедур, может стать символом для всех будущих Европейских игр, — сказал глава дирекции.

Эстафета огня Европейских игр в Минске объединит все 50 стран-участниц

Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира» объединит все 50 стран континента, сборные которых примут участие в соревнованиях. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг в Риме глава фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

— Эстафета огня «Пламя мира» с помощью универсального языка спорта объединит все 50 стран, участвующих во II Европейских играх. Параллельно с эстафетой стартует еще один интересный проект: на нашем национальном телевидении будут показаны визитные карточки всех 50 участвующих национальных олимпийских комитетов. Каждый день будет представляться одна страна, — сказал Катулин.

— Главная цель проводимых мероприятий заключается не только в том, чтобы на высочайшем уровне провести спортивные соревнования. Мы хотим, чтобы II Европейские игры были самым ярким событием в Европе в 2019 году. Они должны объединить народы, — сказал глава дирекции Игр.

Маршрут эстафеты II Европейских игр «Пламя мира», которая стартует 3 мая в Риме, пройдет через 55 населенных пунктов на территории восьми стран (Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси), его протяженность составит 7700 км. В эстафете огня примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр поднимется на гору Монблан, посетит достопримечательности стран по пути следования эстафеты и 12 мая прибудет в Беларусь, где побывает в национальном парке «Беловежская пуща», сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Тадеуша Костюшко и Михала Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты «Беларуськалия».

Эстафета огня II Европейских игр продлится 50 дней и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене Игр — Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.