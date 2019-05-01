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Венедиктов: новый посол России в Беларуси будет не угрожать, а соблазнять
Источник материала: Партизан
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что у нового посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева та же задача, что и у предшественника, Михаила Бабича, но иные методы.
Алексей Венедиктов / ria.ru
Г"Дмитрия Мезенцева я знаю очень хорошо, — говорит в эфире программы "Особое мнение" Венедиктов. — Это человек, который, скорее всего, будет обволакивать и соблазнять, чем угрожать. У него, наверное, та же задача. Как говорит Дмитрий Анатольевич [Медведев], "глубокие интеграционные процессы"... У него задача — объединение, но методы иные".
Что касается Бабича,
На видео речь о Беларуси шла с 21:09 и с 28:33.
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что у нового посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева та же задача, что и у предшественника,...
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