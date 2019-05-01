Венедиктов: новый посол России в Беларуси будет не угрожать, а соблазнять





Алексей Венедиктов / ria.ru

Г"Дмитрия Мезенцева я знаю очень хорошо, — говорит в эфире программы "Особое мнение" Венедиктов. — Это человек, который, скорее всего, будет обволакивать и соблазнять, чем угрожать. У него, наверное, та же задача. Как говорит Дмитрий Анатольевич [Медведев], "глубокие интеграционные процессы"... У него задача — объединение, но методы иные".





пишет Еврорадио, то его может ожидать "хорошее назначение" в Администрации президента России, не исключает Алексей Венедиктов: "Этот человек получит повышение, потому что он, как кто-то сказал, аватар Путина". Что касается Бабича,Еврорадио, то его может ожидать "хорошее назначение" в Администрации президента России, не исключает Алексей Венедиктов: "Этот человек получит повышение, потому что он, как кто-то сказал, аватар Путина".





На видео речь о Беларуси шла с 21:09 и с 28:33.



