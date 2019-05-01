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В Минске появится новая радиостанция Energy FM

02.05.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске и Минском районе скоро появится новая радиостанция Energy FM, которая заменит «Хит-Радио», вещавшее на частоте 100.4 FM с 2002 года.

Провести ребрендинг «Хит-Радио» учредители решили, изучив музыкальные предпочтения молодежи.

Energy FM — это полностью белорусский проект, не заимствованная за рубежом платформа. Формат радиостанции — топ-40. Главный слоган — Нot Нit Мusic («Горячие музыкальные хиты»). В эфире будут звучать только новые горячие хиты без комментариев ведущих и шоу-программ, отвлекающих от музыки, и новости, пишет НН.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и Минском районе скоро появится новая радиостанция Energy FM, которая заменит «Хит-Радио», вещавшее на частоте 100.4 FM с 2002 года.
 
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