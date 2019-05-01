В Голландии погибло рекордное число велосипедистов

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Сообщается, что с 2017 по 2018 год в авариях с велосипедами погибли 206 человек, в то время как с автомобилями — 201. Среди первых выделяется возросшее число мужчин, людей старше 65 лет и любителей электровелосипедов.

Новые данные статистики совпадают с тенденцией голландцев меньше использовать личные автомобили для передвижения, предпочитая ему двухколесный транспорт.





Местный Институт исследований безопасности дорожного движения в то же время утверждает, что несмотря на абсолютные цифры погибших, езда на велосипеде становится все менее опасной. Директор учреждения берет в расчет стремительно увеличивающееся расстояние, которое люди преодолевают на велосипеде, отмечая, что количество смертей и травм растет значительно медленнее.



