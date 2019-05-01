ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Космический проект спасения белорусских болот победил на мировом конкурсе

02.05.2019 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Проект белорусских архитекторов получил почетную премию американского конкурса «Skyscraper Competition 2019», который проводит с 2006 году один из самых популярных архитектурных журналов в мире eVolo Magazine.

Космический проект спасения белорусских болот победил на мировом конкурсе

Проект белорусских архитеторов. Фото: evolo.us

Премия присуждается за дальновидные идеи, которые благодаря новому использованию технологий, материалов, эстетики и организации пространства бросают вызов современному пониманию вертикальной архитектуры и ее взаимосвязи с естественным и искусственным окружением, пишет Белсат.

Команда молодых архитекторов (Петр Юрченко, Алексей Кунько, Владислав Сидоренко и Дмитрий Ткачук) представила на конкурс проект «Плавающая башня», призванный спасти белорусские болота – «легкие планеты».

Как отмечают авторы проекта, за 60 лет площадь белорусских болот сократилась в 3,5 раза. Массовое осушение болот привело к необратимым последствиям, таких как пожары, засуха, деградация почвы и полное уничтожение некоторых видов животных и растений.

«Человечество мечтает посетить Марс. Зачем? Довольно скоро мы сделаем пустыню Марс на нашей планете своими руками», – заявляют белорусские архитекторы.

Цель «Плавающей башни» – восстановить осушенные болота путем орошения. Конструкция состоит из двух сфер, объединенных системой кабелей. Верхняя сфера, которая отвечает за полет всей конструкции, представляет собой высокотехнологичный шар, покрытый мембранной тканью снаружи, в которой накапливается конденсат – тысячи литров воды в день. Нижняя сфера является резервуаром для накопления этой воды и орошения будущих болот.

Кроме того, в башне есть исследовательские центры, классные комнаты и помещения для кратковременного пребывания людей.


«Мы сможем восстановить тысячи гектаров почвы, сможем тушить самые масштабные лесные пожары, бороться с засухами и наводнениями. По всей планете!»- уверены архитекторы.

По их мнению, эта концепция задаст правильный вектор развития как для архитектуры, так и для всего человечества.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект белорусских архитекторов получил почетную премию американского конкурса «Skyscraper Competition 2019», который проводит с 2006 году один из самых популярных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В честь Дня Победы нотариусы проведут бесплатные консультации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика