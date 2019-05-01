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Космический проект спасения белорусских болот победил на мировом конкурсе
Источник материала: Партизан
Проект белорусских архитекторов получил почетную премию американского конкурса
Проект белорусских архитеторов. Фото: evolo.us
Премия присуждается за дальновидные идеи, которые благодаря новому использованию технологий, материалов, эстетики и организации пространства бросают вызов современному пониманию вертикальной архитектуры и ее взаимосвязи с естественным и искусственным окружением,
Команда молодых архитекторов (Петр Юрченко, Алексей Кунько, Владислав Сидоренко и Дмитрий Ткачук) представила на конкурс проект «Плавающая башня», призванный спасти белорусские болота – «легкие планеты».
Как отмечают авторы проекта, за 60 лет площадь белорусских болот сократилась в 3,5 раза. Массовое осушение болот привело к необратимым последствиям, таких как пожары, засуха, деградация почвы и полное уничтожение некоторых видов животных и растений.
«Человечество мечтает посетить Марс. Зачем? Довольно скоро мы сделаем пустыню Марс на нашей планете своими руками», – заявляют белорусские архитекторы.
Цель «Плавающей башни» – восстановить осушенные болота путем орошения. Конструкция состоит из двух сфер, объединенных системой кабелей. Верхняя сфера, которая отвечает за полет всей конструкции, представляет собой высокотехнологичный шар, покрытый мембранной тканью снаружи, в которой накапливается конденсат – тысячи литров воды в день. Нижняя сфера является резервуаром для накопления этой воды и орошения будущих болот.
Кроме того, в башне есть исследовательские центры, классные комнаты и помещения для кратковременного пребывания людей.
«Мы сможем восстановить тысячи гектаров почвы, сможем тушить самые масштабные лесные пожары, бороться с засухами и наводнениями. По всей планете!»- уверены архитекторы.
По их мнению, эта концепция задаст правильный вектор развития как для архитектуры, так и для всего человечества.
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