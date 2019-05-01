Космический проект спасения белорусских болот победил на мировом конкурсе





Проект белорусских архитеторов. Фото: evolo.us





пишет Белсат. Премия присуждается за дальновидные идеи, которые благодаря новому использованию технологий, материалов, эстетики и организации пространства бросают вызов современному пониманию вертикальной архитектуры и ее взаимосвязи с естественным и искусственным окружением,Белсат.





Команда молодых архитекторов (Петр Юрченко, Алексей Кунько, Владислав Сидоренко и Дмитрий Ткачук) представила на конкурс проект «Плавающая башня», призванный спасти белорусские болота – «легкие планеты».





Как отмечают авторы проекта, за 60 лет площадь белорусских болот сократилась в 3,5 раза. Массовое осушение болот привело к необратимым последствиям, таких как пожары, засуха, деградация почвы и полное уничтожение некоторых видов животных и растений.





«Человечество мечтает посетить Марс. Зачем? Довольно скоро мы сделаем пустыню Марс на нашей планете своими руками», – заявляют белорусские архитекторы.





Цель «Плавающей башни» – восстановить осушенные болота путем орошения. Конструкция состоит из двух сфер, объединенных системой кабелей. Верхняя сфера, которая отвечает за полет всей конструкции, представляет собой высокотехнологичный шар, покрытый мембранной тканью снаружи, в которой накапливается конденсат – тысячи литров воды в день. Нижняя сфера является резервуаром для накопления этой воды и орошения будущих болот.





Кроме того, в башне есть исследовательские центры, классные комнаты и помещения для кратковременного пребывания людей.









«Мы сможем восстановить тысячи гектаров почвы, сможем тушить самые масштабные лесные пожары, бороться с засухами и наводнениями. По всей планете!»- уверены архитекторы.





По их мнению, эта концепция задаст правильный вектор развития как для архитектуры, так и для всего человечества.







