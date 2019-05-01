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СМИ без границ: на медиафоруме в Беларуси представили более 500 проектов

02.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылся крупнейший медиафорум. Печатные и интернет издания, радио и телевидение презентуют лучшие проекты, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

Медиарынок Беларуси – это почти 1800 печатных изданий и 300 теле- и радиопрограмм. В день открытия выставки каждое медиа хочет не только достойно представить себя, но и завоевать новую аудиторию. Одних гостей привлекают конкурсами и подарками, других – яркой презентацией. Стенд телерадиокомпании «Мир» из года в год пользуется большой популярностью.

«Мы представляем не только наши традиционные программы, выходящие на каналах, хорошо известных телезрителю – «МИР», «МИР PREMIUM», радио «МИР», но и презентуем новые возможности, которые появились у зрителей – знакомиться с программами и новостными выпусками главного евразийского информационного канала «МИР 24», который в этом году вошел в кабельные сети Беларуси», – заявил директор национального представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов.

Новые технологии – новые возможности. А с ними и высокие рейтинги. Тайны мира телевидения раскрывают рядом, в паре метров от выставочного центра. Здесь развернули современную телестанцию на колесах.

«Машина предназначена, чтобы показывать любые мероприятия для зрителей. Будь то спорт, будь то государственное мероприятие. Можем передавать сигнал не только с любой точки страны, но и мира», – отметил начальник передвижной телевизионной службы столичного телевидения Павел Королевич.

Но без успехов в прошлом не было бы таких достижений в настоящем. Главная тема форума – 75-летие освобождения Беларуси. В центре выставки – снимки, которые делали фотографы Белорусского телеграфного агентства о том, как воевали, обороняли и побеждали советские солдаты. 

«Фотографии, в основном, сделаны корреспондентами БЕЛТА во время Великой Отечественной войны. Это очень разные фотографии: Минск разрушенный, Минск, который бомбят, встреча героев», – сообщила генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Новые презентации и мастер-классы – каждый час, прямые эфиры и телемосты – с места событий. Профессионализм демонстрируют как национальные, так и региональные СМИ: белорусские, российские, стран СНГ.

«Отрадно, что на этой выставке много мероприятий методического характера, где будут разные эксперты и спикеры, которые будут касаться темы пиара, рекламы. Чтобы люди, работающие в медийной сфере, вышли с выставки с новыми знаниями», – заявил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

Одним из центральных событий форума станет награждение победителей национального конкурса «Золотая Литера». Организаторы уверены, гостей будет немало. Ведь впереди еще знакомство с известными журналистами и их творчеством.

Только в первый день форум посетили более трех тысяч человек.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В Беларуси открылся крупнейший медиафорум. Печатные и интернет издания, радио и телевидение презентуют лучшие проекты. Стенд телерадиокомпании «Мир» из года в год...
 
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