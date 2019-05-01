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СМИ без границ: на медиафоруме в Беларуси представили более 500 проектов
02.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открылся крупнейший медиафорум. Печатные и интернет издания, радио и телевидение презентуют лучшие проекты, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Медиарынок Беларуси – это почти 1800 печатных изданий и 300 теле- и радиопрограмм. В день открытия выставки каждое медиа хочет не только достойно представить себя, но и завоевать новую аудиторию. Одних гостей привлекают конкурсами и подарками, других – яркой презентацией.
Новые технологии – новые возможности. А с ними и высокие рейтинги. Тайны мира телевидения раскрывают рядом, в паре метров от выставочного центра. Здесь развернули современную телестанцию на колесах.
Но без успехов в прошлом не было бы таких достижений в настоящем. Главная тема форума – 75-летие освобождения Беларуси. В центре выставки – снимки, которые делали фотографы Белорусского телеграфного агентства о том, как воевали, обороняли и побеждали советские солдаты.
Новые презентации и мастер-классы – каждый час, прямые эфиры и телемосты – с места событий. Профессионализм демонстрируют как национальные, так и региональные СМИ: белорусские, российские, стран СНГ.
Одним из центральных событий форума станет награждение победителей национального конкурса «Золотая Литера». Организаторы уверены, гостей будет немало. Ведь впереди еще знакомство с известными журналистами и их творчеством.
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В Беларуси открылся крупнейший медиафорум. Печатные и интернет издания, радио и телевидение презентуют лучшие проекты. Стенд телерадиокомпании «Мир» из года в год...
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