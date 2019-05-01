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Талисман «Горки – здоровый город»: Народное голосование
02.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В конкурсе на
Свои работы прислали пять участников:
1 — Наталья Ковалевская, учитель Ленинской детской школы искусств и художественных ремесел
2 — Илья Навицкий, 12 лет, Ленинская ДШИ и ХР
3 — Александра Смолюгова, 14 лет, Ленинская ДШИ и ХР
4 — Светлана Сергеенкова-Фесина, учитель Детской школы искусств и художественных ремесел
5 — Елена Бруй, учитель Детской школы искусств и художественных ремесел (Горки)
Выбирайте вариант талисмана, который нравится вам больше всех. Голосование продлится до 5 мая.
Итоги конкурса подведут 14 мая.
ГОЛОСОВАНИЕ
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В конкурсе на разработку талисмана «Горки – здоровый город» наступил этап народного голосования. Свои работы прислали пять участников: 1 — Наталья...
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