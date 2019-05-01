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Талисман «Горки – здоровый город»: Народное голосование

02.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В конкурсе на разработку талисмана «Горки – здоровый город» наступил этап народного голосования.

 

Свои работы прислали пять участников:

1 — Наталья Ковалевская, учитель Ленинской детской школы искусств и художественных ремесел

2 — Илья Навицкий, 12 лет, Ленинская ДШИ и ХР

3 — Александра Смолюгова, 14 лет, Ленинская ДШИ и ХР

4 — Светлана Сергеенкова-Фесина, учитель Детской школы искусств и художественных ремесел

5 — Елена Бруй, учитель Детской школы искусств и художественных ремесел (Горки)

 

Выбирайте вариант талисмана, который нравится вам больше всех. Голосование продлится до 5 мая.

Итоги конкурса подведут 14 мая.

 

Талисман «Горки – здоровый город»: Народное голосование

ГОЛОСОВАНИЕ


 
 
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  В конкурсе на разработку талисмана «Горки – здоровый город» наступил этап народного голосования.   Свои работы прислали пять участников: 1 — Наталья...
 
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