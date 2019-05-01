Один из лучших снайперов минского «Динамо» получил внушительное предложение от «Магнитки»

Источник материала: Tut.by

Как стало известно Hockey.by , 22-летний нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий может сменить клубную прописку. К форварду проявляет серьезный интерес магнитогорский «Металлург». Клуб сделал хоккеисту внушительное контрактное предложение.



Дмитрий Буйницкий. Фото: hcdinamo.by

Напомним, в данный момент Буйницкий находится в статусе «ограниченно свободный агент». По истечении срока действия контракта Дмитрий получил квалификационное предложение от минского «Динамо». Согласно правовому регламенту КХЛ, другой клуб может перебить его, что и сделал магнитогорский «Металлург». Теперь, чтобы сохранить спортивные права на хоккеиста, до 31 мая минскому «Динамо» нужно как минимум повторить контрактное предложение «Магнитки».

В прошедшем сезоне нападающий провел за «зубров» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при среднем игровом времени 12.37, отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приема и 9 заблокированных бросков.

С 10 голами Дмитрий Буйницкий стал одним из лучших снайперов команды вслед за Теему Пулккиненом (15 шайб), Андреем Костицыным (14) и Куинтоном Хауденом (12), при этом Буйницкий провел заметно меньше на 14−20 матчей меньше, чем эти более опытные партнеры.

Концовку сезона и ЧМ в Нур-Султане Дмитрий Буйницкий пропустил из-за травмы.