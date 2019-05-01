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Сегодня состоится открытие магазина «Белмаркет» около Фаниполя
02.05.2019 — Разное | Фаниполь Online
Источник материала: Фаниполь Online
Открытие магазина «Белмаркет» запланировано на 2 мая в 16.00. Магазин расположен в новом гостинично-ресторанном комплексе в Вязани на развязке дороги P1 и выезда из города Фаниполь.
ООО «БелМаркетКомпани» учреждено в 2007 году компаниями, входящими в подразделение крупнейшего финансово-промышленного консорциума России «Альфа Групп». Первый магазин сети открыл свои двери для покупателей в 2007 году в Бобруйске. В настоящее время сеть магазинов «Белмаркет» включает в себя уже более 60 магазинов в Минске, Молодечно, Жодино, Заславле, Борисове, Гродно, Лиде, Могилеве, Пружанах, Гродно, Речице, Витебске.
В 2018 году в истории «Белмаркет» произошло знаменательное событие – объединение с одним из лидеров ритейл рынка Беларуси – Гиппо.
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Новый магазин «Белмаркет» откроется 2 мая в Вязани в гостинично-ресторанном комплексе.
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