Сегодня состоится открытие магазина «Белмаркет» около Фаниполя

Источник материала: Фаниполь Online

Открытие магазина «Белмаркет» запланировано на 2 мая в 16.00. Магазин расположен в новом гостинично-ресторанном комплексе в Вязани на развязке дороги P1 и выезда из города Фаниполь.

ООО «БелМаркетКомпани» учреждено в 2007 году компаниями, входящими в подразделение крупнейшего финансово-промышленного консорциума России «Альфа Групп». Первый магазин сети открыл свои двери для покупателей в 2007 году в Бобруйске. В настоящее время сеть магазинов «Белмаркет» включает в себя уже более 60 магазинов в Минске, Молодечно, Жодино, Заславле, Борисове, Гродно, Лиде, Могилеве, Пружанах, Гродно, Речице, Витебске.

В 2018 году в истории «Белмаркет» произошло знаменательное событие – объединение с одним из лидеров ритейл рынка Беларуси – Гиппо.