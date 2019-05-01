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8 мая в Слуцке пройдёт велосипедный тур «Дорогами Победы»
02.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
8 мая состоится районный велосипедный тур «Дорогами Победы», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом
Протяженность велотура составит 36 км, маршрут пройдёт от Слуцка через деревни Великая Слива, Исерно, Працевичи, Кирово, Новодворцы. Колонна финиширует на автостоянке у городского стадиона.
Сбор участников – у Аллеи Героев (г. Слуцк, 11-й городок, ул. Социалистическая, 150). Начало велотура – в 9:00.
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8 мая состоится районный велосипедный тур «Дорогами Победы», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Слуцкий край» со...
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