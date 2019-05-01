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В Беларуси теперь можно застраховаться от укуса клеща
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дачники, грибники и просто любители активного отдыха на природе получили финансовую защиту от укусов клещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший отечественный банк предлагает страховку, которая оплатит все медицинские услуги, необходимые при укусе этого вредоносного насекомого.
Стоимость годового полиса на одного человека – всего 16 рублей, это 1 % от возможных выплат при наступлении страхового случая.
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Новости Беларуси. Дачники, грибники и просто любители активного отдыха на природе получили финансовую защиту от укусов клещей, сообщили в программе Новости «24...
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