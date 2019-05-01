В Беларуси теперь можно застраховаться от укуса клеща

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дачники, грибники и просто любители активного отдыха на природе получили финансовую защиту от укусов клещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший отечественный банк предлагает страховку, которая оплатит все медицинские услуги, необходимые при укусе этого вредоносного насекомого.

Стоимость годового полиса на одного человека – всего 16 рублей, это 1 % от возможных выплат при наступлении страхового случая.



