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В Беларуси теперь можно застраховаться от укуса клеща

02.05.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дачники, грибники и просто любители активного отдыха на природе получили финансовую защиту от укусов клещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший отечественный банк предлагает страховку, которая оплатит все медицинские услуги, необходимые при укусе этого вредоносного насекомого.

Стоимость годового полиса на одного человека – всего 16 рублей, это 1 % от возможных выплат при наступлении страхового случая.

В Беларуси теперь можно застраховаться от укуса клеща

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Дачники, грибники и просто любители активного отдыха на природе получили финансовую защиту от укусов клещей, сообщили в программе Новости «24...
 
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