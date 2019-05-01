|
Минск вошёл в тройку самых популярных городов у туристов на майские праздники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий российских туристов на майские праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейтинге городов выше Минска оказался только Баку.
Праздничные выходные в России проходят с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.
По данным профильного аналитического агентства, туристы проводят в городах СНГ от трех до пяти дней и расходуют от 60 до 120 долларов в сутки только на проживание и питание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий российских туристов на майские праздники, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)