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Минск вошёл в тройку самых популярных городов у туристов на майские праздники

02.05.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий российских туристов на майские праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейтинге городов выше Минска оказался только Баку.

Праздничные выходные в России проходят с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

По данным профильного аналитического агентства, туристы проводят в городах СНГ от трех до пяти дней и расходуют от 60 до 120 долларов в сутки только на проживание и питание.

Минск вошёл в тройку самых популярных городов у туристов на майские праздники

Минск вошёл в тройку самых популярных городов у туристов на майские праздники

Больше новостей экономики за 2 мая читайте здесь.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий российских туристов на майские праздники, сообщили в программе Новости «24...
 
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