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Жители более 30 стран мира покупают белорусские молочные продукты

02.05.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Основные потребители белорусской молочки – россияне, они предпочитают молоко, твердые сыры, десерты и йогурты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших отечественных переработчиков рассказал о предпочтениях зарубежных потребителей. Так, в Казахстане и Азербайджане востребован белорусский творог, ряженка, простокваша и сливочное масло. В странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам и Филиппины, охотно покупают сухую сыворотку, а в Сингапуре и Гонконге – кефир, творог, ряженку, сметану и сыры.

Жители более 30 стран мира покупают белорусские молочные продукты

На Ближнем Востоке отечественные продукты тоже пришлись по вкусу. Иордания с удовольствием покупает сыры, творог, йогурты, кефир и простоквашу, а Эмираты – традиционный творог и сметану.

В целом, белорусская молочка востребована уже на четырех континентах. Ее покупают жители более 30 стран мира. Пусть пока небольшими партиями, но ее поставляют уже даже в США.

Жители более 30 стран мира покупают белорусские молочные продукты

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Основные потребители белорусской молочки – россияне, они предпочитают молоко, твердые сыры, десерты и йогурты, сообщили в программе Новости «24...
 
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