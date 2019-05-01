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Карта экомаршрутов появилась в Брасловском районе

02.05.2019 21:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Центр экологических решений совместно с Браславским райисполком разработали карту-схему Браславского района. На неё нанесены важные культурно-исторические достопримечательности, экологические и климатические точки, которые интересно посетить в регионе. 

Места объединены в два основных маршрута, которые путешественники осилят за пару дней отпуска в туристическом районе. 

" Кроме красивых мест и уникальных природных территорий, мы рекомендуем обратить внимание и на современные технологии. Например, на карте есть места, которые популяризируют возможности возобновляемой энергетики. Мы хотим подчеркнуть, что использование тех же солнечных панелей – это не фантастика, а вполне реальная вещь даже для небольшого белорусского райцентра", – рассказал сотрудник энергетической программы Центра экологических решений Дмитрий Буренкин. 

На карту попали и другие важные объекты. Например, недавно созданная экологическая тропа в деревне Богино, которая раскинулась на берегу Богинского озера; памятники природы и археологии, национальный парк «Браславские озёра» и многие другие. Есть список мест, где можно оставить использованные батарейки и люминесцентные лампы.

Карта экомаршрутов появилась в Брасловском районе
Скачать и распечатать карту можно на сайте Центра экологических решений, бумажную версию можно получить в общественных местах Браслава.

Информационный материал создан в рамках проекта "Браславский район – первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси", который финансируется Европейским союзом и реализуется Центром экологических решений и Браславским райисполкомом.  

 
 
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Центр экологических решений совместно с Браславским райисполком разработали карту-схему Браславского района. На неё нанесены важные культурно-исторические...
 
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