Карта экомаршрутов появилась в Брасловском районе

Источник материала: Интерфакс

Центр экологических решений совместно с Браславским райисполком разработали карту-схему Браславского района. На неё нанесены важные культурно-исторические достопримечательности, экологические и климатические точки, которые интересно посетить в регионе.

Места объединены в два основных маршрута, которые путешественники осилят за пару дней отпуска в туристическом районе.

" Кроме красивых мест и уникальных природных территорий, мы рекомендуем обратить внимание и на современные технологии. Например, на карте есть места, которые популяризируют возможности возобновляемой энергетики. Мы хотим подчеркнуть, что использование тех же солнечных панелей – это не фантастика, а вполне реальная вещь даже для небольшого белорусского райцентра", – рассказал сотрудник энергетической программы Центра экологических решений Дмитрий Буренкин.

На карту попали и другие важные объекты. Например, недавно созданная экологическая тропа в деревне Богино, которая раскинулась на берегу Богинского озера; памятники природы и археологии, национальный парк «Браславские озёра» и многие другие. Есть список мест, где можно оставить использованные батарейки и люминесцентные лампы.



Скачать и распечатать карту можно на сайте Центра экологических решений , бумажную версию можно получить в общественных местах Браслава.

Информационный материал создан в рамках проекта "Браславский район – первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси", который финансируется Европейским союзом и реализуется Центром экологических решений и Браславским райисполкомом.