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Большие майские выходные – в Большом: "Жизель", романсы, альты и концерт ко Дню победы

02.05.2019 21:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Большие выходные для многих горожан не только повод выехать на природу, но и культурно провести время – например, сходить на выставку или в театр. Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает провести большие майские выходные, слушая романсы о любви и песни о Победе.

Большие майские выходные – в Большом: "Жизель", романсы, альты и концерт ко Дню победы
5 мая на сцене Большого театра – мистическая история любви – балет А.Адана "Жизель, или Вилисы". В главных партиях – Людмила Хитрова и Игорь Артамонов. За дирижерским пультом – Николай Колядко.

6 мая известнейшие романсы: "Дорогой длинною", "Я вас любил…", "Очаровательные глазки", "Не пой, красавица, при мне…", романс из кинофильма "Дни Турбиных", "Гори, гори, моя звезда…", "Любовь и разлука", "Только раз…" – прозвучат в исполнении любимых артистов. На сцене в этот вечер – Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Елена Шведова, Елена Бунделева, Татьяна Третьяк, Екатерина Головлёва, Елена Сало, Елена Таболич, Анна Гурьева, Наталья Акинина, Марина Лихошерст, Марина Аксёнцова, Василий Ковальчук, Владимир Петров, Дмитрий Капилов, Александр Кеда, Владимир Громов, Олег Мельников, Сергей Лазаревич. Дирижер – Иван Костяхин.

6 мая на Камерной сцене – концерт "АЛЬТернатива": "хиты" классической музыки в исполнении артистов оркестра группы альтов. В программе – произведения Г.Ф. Генделя, А. Ролла, И.С. Баха, Л.В. Бетховена, М. Бруха, Э. Боуэна, П. Юона, А. Хачатуряна.

Большие майские выходные – в Большом: "Жизель", романсы, альты и концерт ко Дню победы
Концерты ко Дню Победы стали уже традицией для белорусского Большого. Несмотря на то, что театр готовит немало других проектов, не менее ярких и интересных, именно этот становится особенным по настроению. Всегда в этот день царит светлая, волнительная и искренняя атмосфера.

"Заметно, что и исполнители, и зрители испытывают именно к этому концерту особенное – глубокое – чувство. 74 года прошло со Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года. Для большинства из нас этот праздник до сих пор остается самым главным. Забыть о нем в том числе нам не дают замечательные песни войны. Именно они помогали нашим прадедам и дедам не сдаваться, не терять надежды, выживать, бороться – и побеждать!", - отмечают в театре.

Эти песни и прозвучат 8 мая со сцены Большого театра Беларуси в исполнении ведущих солистов оперы, артистов хора и оркестра. За дирижерским пультом – маэстро Олег Лесун.

 
 
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Большие выходные для многих горожан не только повод выехать на природу, но и культурно провести время – например, сходить на выставку или в театр. Большой театр...
 
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