Источник материала: Интерфакс

Рыбные хозяйства Минской области в нынешнем году планируют вырастить 90 тонн форели и 50 тонн осетровых, и в пять раз больше водоемных рыб – карпа, щуку, карася и амура, говорится в информации, опубликованной на сайте Миноблисполкома .



"Рыбхозы Минской области в 2019 году планируют вырастить 90 тонн форели и 50 тонн осетровых. А вот водоемных - карпа, щуку, карася и амура - примерно в пять раз больше", - говорится в сообщении.

Рыбхозы активно выращивают и ценные виды рыб. В регионе уже создали стадо сиговых. Вскоре планируют зарыблять водоемы. Также в Червенском районе рыбхоз запустил производство язей. В Логойском районе наладили полный цикл производства форели, которую выращивают в родниковой воде.

Самым популярным для выращивания остается карп - более 80% от общего производства.