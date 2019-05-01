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Рыбхозы Минской области в 2019 году планируют вырастить 90 тонн форели и 50 тонн осетровых
Источник материала: Интерфакс
Рыбные хозяйства Минской области в нынешнем году планируют вырастить 90 тонн форели и 50 тонн осетровых, и в пять раз больше водоемных рыб – карпа, щуку, карася и амура, говорится в информации, опубликованной на сайте
Рыбхозы активно выращивают и ценные виды рыб. В регионе уже создали стадо сиговых. Вскоре планируют зарыблять водоемы. Также в Червенском районе рыбхоз запустил производство язей. В Логойском районе наладили полный цикл производства форели, которую выращивают в родниковой воде.
Самым популярным для выращивания остается карп - более 80% от общего производства.
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Рыбные хозяйства Минской области в нынешнем году планируют вырастить 90 тонн форели и 50 тонн осетровых, и в пять раз больше водоемных рыб – карпа, щуку, карася и...
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