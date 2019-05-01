Участники акции «Европейские забеги» пробегут 200 тыс. км ради помощи детям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники международной благотворительной акции «Европейские забеги» собираются пробежать 200 тысяч километров. Организатором проекта стала одна из компаний-спонсоров II Европейских игр .

Акция стартует 12 мая. Чтобы присоединиться, нужно скачать фитнес-приложение, выйти на пробежку и поделиться потом результатом в социальных сетях. Достижения будут суммироваться. Кроме того, в копилку километров включат результаты всех легкоатлетических соревнований, а также дистанцию эстафеты «Пламя победы».

«Мне кажется, это очень хорошая социальная акция. Одна из многих, которые приурочены к Европейским играм. Кроме жителей республики мы планируем еще привлечь к этой акции наших гостей – зарубежных болельщиков и участников соревнований», – сообщил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Километры будут собирать до конца июня, а затем их переведут в деньги и направят в центры подготовки детей-инвалидов.