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Участники акции «Европейские забеги» пробегут 200 тыс. км ради помощи детям

02.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники международной благотворительной акции «Европейские забеги» собираются пробежать 200 тысяч километров. Организатором проекта стала одна из компаний-спонсоров II Европейских игр

Акция стартует 12 мая. Чтобы присоединиться, нужно скачать фитнес-приложение, выйти на пробежку и поделиться потом результатом в социальных сетях. Достижения будут суммироваться. Кроме того, в копилку километров включат результаты всех легкоатлетических соревнований, а также дистанцию эстафеты «Пламя победы». 

«Мне кажется, это очень хорошая социальная акция. Одна из многих, которые приурочены к Европейским играм. Кроме жителей республики мы планируем еще привлечь к этой акции наших гостей – зарубежных болельщиков и участников соревнований», – сообщил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Километры будут собирать до конца июня, а затем их переведут в деньги и направят в центры подготовки детей-инвалидов.



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Организатором проекта стала одна из компаний-спонсоров II Европейских игр.
 
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