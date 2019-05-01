ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

02.05.2019 22:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии – Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. На 3 мая запланирована большая торжественная церемония, где находится «Арка Мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь презентуют символ акции – оливковое дерево, а также зажгут первый факел эстафеты огня II Европейских игр.

Репортаж корреспондента Екатерины Жиляниной из Рима.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Екатерина Жилянина, СТВ:
Пламя мира – огонь Европейских игр – зажигают в Риме. Дело в том, что именно в итальянской столице находится офис Европейских олимпийских комитетов.

Место для церемонии тоже выбрано не случайно. Это исторический комплекс с символичным названием Ara Pacis, что означает «Алтарь Мира».

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Пламя мира там зажгут 3 мая. Тем временем в Рим уже прибыла колонна байкеров – караван эстафеты огня. Он был в пути несколько дней. Из Минска выехал 27 апреля. И чтобы добраться до места проведения церемонии, преодолел 7700 километров.

В обратный колонна отправятся уже с Пламенем мира. Байкеры вновь пересекут несколько европейских стран, побывает огонь даже на вершине Монблан. Всего же за 50 дней – именно столько остается до старта Игр – порядка четырех сотен факелоносцев примут участие в эстафете. К церемонии открытия Пламя мира доставят в Минск.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

В Рим для участия в церемонии прибыла уже наша официальная делегация. Министр спорта, представители дирекции Игр. В одном из римских отелей провели пресс-конференцию.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Пытались найти альтернативу традиционной церемонии, которая проходит в Афинах. То есть она тоже должна быть торжественной и, самое главное, иметь очень четкий символический смысл. Здесь найден очень хороший вариант. Мы стартуем с этой миссией мира из Рима и проедем через семь европейских стран.

3 мая на церемонии зажжения огня ждем также наших прославленных спортсменов – олимпийских чемпионов. Обещали быть Елена Белова, Дарья Домрачева, Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров. Наш знаменитый прыгун на батуте – один из участников Европейских игр в Минске.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Добавим еще, что 3 мая презентуют оливковое дерево, изготовленное специально для Европейского олимпийского комитета. Стоит ли напоминать, что олива – символ мира.

Екатерина Жилянина:
Суть идеи этого символа в том, что дерево – с одной стороны – простирает корни в глубины времен, а с другой – тянет ветви вверх, приветствуя таким образом участников Европейских игр.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии – Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. На 3 мая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники акции «Европейские забеги» пробегут 200 тыс. км ради помощи детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика