|
Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии – Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. На 3 мая запланирована большая торжественная церемония, где находится «Арка Мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь презентуют символ акции – оливковое дерево, а также зажгут первый факел эстафеты огня II Европейских игр.
Репортаж корреспондента Екатерины Жиляниной из Рима.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Место для церемонии тоже выбрано не случайно. Это исторический комплекс с символичным названием Ara Pacis, что означает «Алтарь Мира».
Пламя мира там зажгут 3 мая. Тем временем в Рим уже прибыла колонна байкеров – караван эстафеты огня. Он был в пути несколько дней. Из Минска выехал 27 апреля. И чтобы добраться до места проведения церемонии, преодолел 7700 километров.
В обратный колонна отправятся уже с Пламенем мира. Байкеры вновь пересекут несколько европейских стран, побывает огонь даже на вершине Монблан. Всего же за 50 дней – именно столько остается до старта Игр – порядка четырех сотен факелоносцев примут участие в эстафете. К церемонии открытия Пламя мира доставят в Минск.
В Рим для участия в церемонии прибыла уже наша официальная делегация. Министр спорта, представители дирекции Игр. В одном из римских отелей провели пресс-конференцию.
Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
3 мая на церемонии зажжения огня ждем также наших прославленных спортсменов – олимпийских чемпионов. Обещали быть Елена Белова, Дарья Домрачева, Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров. Наш знаменитый прыгун на батуте – один из участников Европейских игр в Минске.
Добавим еще, что 3 мая презентуют оливковое дерево, изготовленное специально для Европейского олимпийского комитета. Стоит ли напоминать, что олива – символ мира.
Екатерина Жилянина:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии
Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии – Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. На 3 мая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)