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Лукашенко: Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать товары по бешеным ценам
02.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские профсоюзы должны регулярно мониторить динамику ценообразования, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем республиканской организации Михаилом Ордой.
«Вы защищаете, прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», – сказал Лукашенко.
Президент призвал ориентироваться на возможности малозащищенных слоев населения – ветеранов и пенсионеров.
«Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, – это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас», – отметил Лукашенко.
Напомним, ранее в послании к народу и парламенту Александр Лукашенко призвал правительство
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Белорусские профсоюзы должны регулярно мониторить динамику ценообразования, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем...
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