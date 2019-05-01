Лукашенко: Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать товары по бешеным ценам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские профсоюзы должны регулярно мониторить динамику ценообразования, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем республиканской организации Михаилом Ордой.

«Вы защищаете, прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», – сказал Лукашенко.

Президент призвал ориентироваться на возможности малозащищенных слоев населения – ветеранов и пенсионеров.

«Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, – это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас», – отметил Лукашенко.