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Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом 2 мая шла речь во Дворце Независимости. Глава государства встретился с литовским депутатом Европарламента Роландасом Паксасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня же литовский гость провел переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. На встрече стороны подтвердили возможность наладить конструктивное сотрудничество с Литвой в области ядерной энергетики.
Глава Минэнерго подчеркнул, что главным приоритетом при строительстве БелАЭС является безопасность. Это не раз декларировалось и доказывалось на практике.
Напомним, наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты и партнерскую проверку. По ее итогам разработан национальный план действий. Также Беларусь активно взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные станции.
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Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом 2 мая шла речь во Дворце Независимости. Глава государства встретился с...
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