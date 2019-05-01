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Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси

02.05.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом 2 мая шла речь во Дворце Независимости. Глава государства встретился с литовским депутатом Европарламента Роландасом Паксасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения

И сегодня же литовский гость провел переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. На встрече стороны подтвердили возможность наладить конструктивное сотрудничество с Литвой в области ядерной энергетики.

Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси

Глава Минэнерго подчеркнул, что главным приоритетом при строительстве БелАЭС является безопасность. Это не раз декларировалось и доказывалось на практике.

Напомним, наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты и партнерскую проверку. По ее итогам разработан национальный план действий. Также Беларусь активно взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные станции.

Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом 2 мая шла речь во Дворце Независимости. Глава государства встретился с...
 
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