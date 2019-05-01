«Отзывы очень позитивные». Где и когда в минском метро можно услышать пожелание хорошего дня?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На станциях метрополитена по утрам начали транслировать аудиообращения на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приветствия и пожелания хорошего дня можно услышать до 10 утра. Так метрополитен заботится о позитивных эмоциях пассажиров. К слову, приветствия вскоре планируют транслировать также на железнодорожном вокзале, в электричках, автобусах и троллейбусах.





Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Эта информация звучит у нас на всех станциях метро. Отзывы очень позитивные мы видим не только в социальных сетях, но и просто подходят люди, благодарят наших сотрудников на станциях.



