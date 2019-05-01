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«Отзывы очень позитивные». Где и когда в минском метро можно услышать пожелание хорошего дня?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На станциях метрополитена по утрам начали транслировать аудиообращения на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Приветствия и пожелания хорошего дня можно услышать до 10 утра. Так метрополитен заботится о позитивных эмоциях пассажиров. К слову, приветствия вскоре планируют транслировать также на железнодорожном вокзале, в электричках, автобусах и троллейбусах.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
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Новости Беларуси. На станциях метрополитена по утрам начали транслировать аудиообращения на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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