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«Отзывы очень позитивные». Где и когда в минском метро можно услышать пожелание хорошего дня?

02.05.2019 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На станциях метрополитена по утрам начали транслировать аудиообращения на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приветствия и пожелания хорошего дня можно услышать до 10 утра. Так метрополитен заботится о позитивных эмоциях пассажиров. К слову, приветствия вскоре планируют транслировать также на железнодорожном вокзале, в электричках, автобусах и троллейбусах.

«Отзывы очень позитивные». Где и когда в минском метро можно услышать пожелание хорошего дня?

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Эта информация звучит у нас на всех станциях метро. Отзывы очень позитивные мы видим не только в социальных сетях, но и просто подходят люди, благодарят наших сотрудников на станциях.

«Отзывы очень позитивные». Где и когда в минском метро можно услышать пожелание хорошего дня?

 
 
 
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Новости Беларуси. На станциях метрополитена по утрам начали транслировать аудиообращения на белорусском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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