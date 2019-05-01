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В Пуховичском районе 8-классница заблудилась в лесу

02.05.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пуховичском районе девочка заблудилась в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 8-классница вместе с родителями приехала на дачу в деревню Насыцк. Решила покататься на велосипеде, но после найти дорогу к дому не смогла.

Встревоженные отсутствием ребенка родители обратились к спасателям. Сотрудники МЧС и милиция отправились на поиски. Девочка услышала звук громкоговорителя и вышла к представителям оперативных служб. К счастью, она не пострадала.

В Пуховичском районе 8-классница заблудилась в лесу
 
 
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе девочка заблудилась в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 8-классница вместе с родителями приехала на дачу в деревню...
 
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