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«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

02.05.2019 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В память о женском подвиге. У мемориального комплекса «Курган славы» появилась ивовая аллея, посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

И речь не только о тех, кому пришлось побеждать врага с оружием в руках. Ежедневная борьба за выживание шла и в тылу. Акцию «Женское лицо Победы» инициировал Белорусский союз женщин. К ним присоединились представители банка и даже байкеры.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

Ольга Шандракова, руководитель женского мотоклуба:
Мы приняли участие в этой акции, потому что я считаю, что чтить память погибших на войне женщин, которые совершали подвиги, совершали невозможное – это свято. И эта аллея – подтверждение того, что она будет жить и мы будем помнить.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:
На наш взгляд, недостаточно внимания уделяют женщинам в истории. Посмотреть, как ковалась эта победа: ведь женщины были и на фронте, женщины были и в партизанских отрядах, женщины восстанавливали, это были труженики тыла. Женщины растили детей, помогали старикам, которые не были призваны на фронт.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

Совместно с музеем Великой Отечественной войны Белорусский союз женщин организовал и фотовыставку. 4 мая она отправится в тур по Беларуси, пополняясь новыми историями и портретами. Позже они лягут в основу книги о подвиге женщин.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной
 
 
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Новости Беларуси. В память о женском подвиге. У мемориального комплекса «Курган славы» появилась ивовая аллея, посвященная героизму женщин во время Великой...
 
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