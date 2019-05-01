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«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В память о женском подвиге. У мемориального комплекса «Курган славы» появилась ивовая аллея, посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И речь не только о тех, кому пришлось побеждать врага с оружием в руках. Ежедневная борьба за выживание шла и в тылу. Акцию «Женское лицо Победы» инициировал Белорусский союз женщин. К ним присоединились представители банка и даже байкеры.
Ольга Шандракова, руководитель женского мотоклуба:
Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:
Совместно с музеем Великой Отечественной войны Белорусский союз женщин организовал и фотовыставку. 4 мая она отправится в тур по Беларуси, пополняясь новыми историями и портретами. Позже они лягут в основу книги о подвиге женщин.
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«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной
Новости Беларуси. В память о женском подвиге. У мемориального комплекса «Курган славы» появилась ивовая аллея, посвященная героизму женщин во время Великой...
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