«Никто не имеет права наживаться на кошельках». Профсоюзы о необоснованно подорожавших продуктах

Источник материала: Tut.by

В Беларуси цены на некоторые продукты необоснованно выросли. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда после сегодняшней встречи с президентом, передает «Беларусь 1» . В их числе — пшено, курица, белокочанная капуста.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По ценообразованию необходимо сделать, чтобы цены не росли необоснованно. Президент поручил в ближайшее время собрать на совещание, чтобы выработать четкие подходы. Никто не имеет права наживаться на кошельках людей», — заявил Михаил Орда.

По его словам, в числе продуктов, цены на которые за год (в марте этого года к аналогичному показателю 2018-го) необоснованно выросли, оказались пшено (рост цен за год составил около 80%), курица (+22%). А цены на белокочанную капусту выросли за год, по данным профсоюза, в 2,7 раза.

Михаил Орда уточнил, что если профсоюзы видят необоснованный рост цен, то обращают на это внимание правительства. По его мнению, «поздно хватать цены за хвост, когда они выросли».

Напомним, представители Федерации профсоюзов проводят мониторинг цен по 98 позициям продуктов питания. Они собирают цены каждый месяц в 137 населенных пунктах. Стоимость товаров смотрят как в магазинах шаговой доступности, так и в сетевых. Отметим, что данные Белстата и профсоюзов по росту цен сходятся не по всем позициям.

На то, что ценообразование остается для населения вопросом номер один, сегодня обратил внимание Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Ордой. «Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», — сказал он.