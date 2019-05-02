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МВД предлагает обсудить «правило двух полос» и разрешение велосипедистам не спешиваться на переходах

02.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МВД предлагает обсудить «правило двух полос» и разрешение велосипедистам не спешиваться на переходах

Также проектом предусмотрены правила для электротранспорта.

Общественное обсуждение проекта указа об изменении ПДД проводится 2-15 мая на правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект предусматривает корректировку положений, направленных на разрешение конфликта, который зачастую возникает между водителем и сотрудником ГАИ при определении ситуации с обеспечением преимущества пешехода на переходе. «В этих целях определение термина «преимущество» расширено. Так называемое правило двух полос, которое сейчас носит рекомендательный характер, нашло свое отражение в подпункте 2.51 пункта 2 ПДД. Предлагается определить, что преимущество пешеходу в случаях, определенных правилами, считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и пешеходом в точке предполагаемого пересечения их траекторий движения составило не менее двух полос движения», — пояснили в МВД.

МВД предлагает обсудить «правило двух полос» и разрешение велосипедистам не спешиваться на переходах

В обосновании к указу говорится и о возросшем развитии велосипедного движения. Отмечается, что в связи с этим необходимо внести определенные корректировки в ПДД: «Представляется возможным предоставить велосипедистам в ряде случаев право пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, не спешиваясь с велосипеда. Сложилась практика, при которой большинство велосипедистов таким образом и поступают. Фактически складывается ситуация, при которой определенные правила достаточно массово игнорируется, а обеспечить контроль за их выполнением объективно не представляется возможным. Это порождает чувство правового нигилизма, что неприемлемо. В таких условиях целесообразно разрешить движение через проезжую часть дороги на велосипеде при соблюдении определенных условий. Так, при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость и пересекать ее со скоростью пешехода (3-7 км/ч)».

МВД предлагает обсудить «правило двух полос» и разрешение велосипедистам не спешиваться на переходах

С развитием технологий на дорогах стало появляться все больше устройств, которые невозможно отнести к определенной категории в рамках действующего законодательства. «Поэтому определить возможность и порядок их участия в дорожном движении затруднительно. Примером подобных транспортных средств могут служить устройства, в качестве силовой установки в которых предусмотрен электродвигатель. Действующая редакция Правил дорожного движения не позволяет однозначно отнести определенный тип, например, к мопеду, хотя по иным техническим характеристикам его можно приравнять к таковому. В таких условиях на тротуаре может оказаться довольно мощное механическое транспортное средство, столкновение пешехода с которым может повлечь серьезные последствия», — говорится в обосновании МВД.

Для определения категории транспортных средств в проекте скорректированы понятия «велосипед», «мопед», «мотоцикл». За основу изменений были взяты положения регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В качестве отдельной категории в проекте были выделены устройства, так называемые средства персональной мобильности. Они в принципе не предназначены для участия в дорожном движении в широком его понимании, но в силу своих характеристик используются гражданами для передвижения по дорогам. Предлагается закрепить возможность передвижения на них по велосипедным дорожкам в том случае, если они не обустроены в пределах проезжей части.

МВД предлагает обсудить «правило двух полос» и разрешение велосипедистам не спешиваться на переходах

Также предлагается скорректировать норму, которая касается остановки водителя по требованию сотрудников Госавтоинспекции. «В соответствии с подпунктом 9.1 ПДД водитель должен останавливаться по требованию сотрудника ГАИ. При этом основания для такого требования в законодательстве конкретно не определены. Исходя из специфики, такая остановка может быть осуществлена для проверки физического состояния водителя, наличия у него права на управление транспортом, иных документов, выполнения им требований ПДД и иного законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Такая возможность подтверждается и положениями пункта 12 ПДД, а также иными законодательными актами. Вместе с тем отдельные граждане сознательно провоцируют конфликт с сотрудниками ГАИ, обосновывая свою точку зрения отсутствием такого основания остановки транспортного средства, как необходимость проверки документов. В целях конкретизации положений законодательства в этой части предлагается внести дополнения в указанную норму», — указано в обосновании.

Среди изменений и предложение наделить МВД правом определять перечень участков улиц и дорог, где запрещено обучение водителей. Проектом предлагается обязать людей с бессрочными водительскими удостоверениями иметь при себе медсправку о состоянии здоровья, подтверждающую годность к управлению транспортными средствами.

Ознакомиться с полным списком предлагаемых изменений и принять участие в обсуждении проекта можно на сайте forumpravo.by.

https://www.belta.by/

 
 
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Также проектом предусмотрены правила для электротранспорта. Общественное обсуждение проекта указа об изменении ПДД проводится 2-15 мая на правовом форуме...
 
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