|
Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину
02.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В прошлом году Представительство Международной организации по миграции совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев начали реализацию крупного проекта, связанного с нерегулярной миграцией в Беларуси. Открытие Центра размещения мигрантов в Лиде – часть этой инициативы.
Как рассказал Зейнал Гаджиев на встрече в облисполкоме, проект рассчитан на четыре года. Планируется, что после открытия в Центре размещения мигрантов, рассчитанного на более чем сто человек, смогут временно находиться люди, которые были вынуждены покинуть свою страну и искать убежища в Беларуси, а также иностранцы, задержанные за незаконное проживание или пересечение границы.
– Эти вопросы актуальны. Мы поддерживаем такие инициативы, – отметил на встрече заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Наша цель – совместный поиск решений с Представительством Международной организации по миграции и УВКБ ООН в Беларуси.
По словам Зейнала Гаджиева, Центр размещения мигрантов в Лиде будет соответствовать всем международным стандартам, проживающие там иностранные граждане будут обеспечены всем необходимым, в том числе юридической помощью.
– Мы будет постоянно работать с людьми, находящими в центре, встречаться с ними, проводить консультации и беседы, будем оказывать им содействие в получении статуса беженцев, – рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди. – К слову, сегодня в Гродненской области проживает порядка трех сотен мигрантов, обратившихся за предоставлением дополнительной защиты в Беларуси.
В вопросах трудоустройства мигрантов, как отметил Жан-Ив Бушарди, УВКБ ООН активно сотрудничает с Гродненским областным советом нанимателей, благодаря чему многие люди уже смогли получить работу.
– Мы всегда заинтересованы иметь перечень компаний, которые готовы рассмотреть кандидатуры наших подопечных для их последующего трудоустройства, – подчеркнул он. – В Гродно это, например, такие предприятия, как «Радиоволна» и «Белтапаз». Надо отметить, что в настоящее время обращений за помощью в трудоустройстве стало меньше.
В целом встреча представителей МОМ и УВКБ ООН в Беларуси с руководством Гродненской области была направлена на ознакомление с миграционной ситуацией в регионе и на поиск возможностей для реализации новых проектов в этой сфере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину
В прошлом году Представительство Международной организации по миграции совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев начали реализацию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)