Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

Источник материала: Вороновская газета





В прошлом году Представительство Международной организации по миграции совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев начали реализацию крупного проекта, связанного с нерегулярной миграцией в Беларуси. Открытие Центра размещения мигрантов в Лиде – часть этой инициативы.





Как рассказал Зейнал Гаджиев на встрече в облисполкоме, проект рассчитан на четыре года. Планируется, что после открытия в Центре размещения мигрантов, рассчитанного на более чем сто человек, смогут временно находиться люди, которые были вынуждены покинуть свою страну и искать убежища в Беларуси, а также иностранцы, задержанные за незаконное проживание или пересечение границы.





– Эти вопросы актуальны. Мы поддерживаем такие инициативы, – отметил на встрече заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Наша цель – совместный поиск решений с Представительством Международной организации по миграции и УВКБ ООН в Беларуси.







По словам Зейнала Гаджиева, Центр размещения мигрантов в Лиде будет соответствовать всем международным стандартам, проживающие там иностранные граждане будут обеспечены всем необходимым, в том числе юридической помощью.

– Мы будет постоянно работать с людьми, находящими в центре, встречаться с ними, проводить консультации и беседы, будем оказывать им содействие в получении статуса беженцев, – рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди. – К слову, сегодня в Гродненской области проживает порядка трех сотен мигрантов, обратившихся за предоставлением дополнительной защиты в Беларуси.







В вопросах трудоустройства мигрантов, как отметил Жан-Ив Бушарди, УВКБ ООН активно сотрудничает с Гродненским областным советом нанимателей, благодаря чему многие люди уже смогли получить работу.







– Мы всегда заинтересованы иметь перечень компаний, которые готовы рассмотреть кандидатуры наших подопечных для их последующего трудоустройства, – подчеркнул он. – В Гродно это, например, такие предприятия, как «Радиоволна» и «Белтапаз». Надо отметить, что в настоящее время обращений за помощью в трудоустройстве стало меньше.

В целом встреча представителей МОМ и УВКБ ООН в Беларуси с руководством Гродненской области была направлена на ознакомление с миграционной ситуацией в регионе и на поиск возможностей для реализации новых проектов в этой сфере.







Анна РАДЮК

Фото: Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/