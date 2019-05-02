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Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

02.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

В прошлом году Представительство Международной организации по миграции совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев начали реализацию крупного проекта, связанного с нерегулярной миграцией в Беларуси. Открытие Центра размещения мигрантов в Лиде – часть этой инициативы.

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

Как рассказал Зейнал Гаджиев на встрече в облисполкоме, проект рассчитан на четыре года. Планируется, что после открытия в Центре размещения мигрантов, рассчитанного на более чем сто человек, смогут временно находиться люди, которые были вынуждены покинуть свою страну и искать убежища в Беларуси, а также иностранцы, задержанные за незаконное проживание или пересечение границы.

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

– Эти вопросы актуальны. Мы поддерживаем такие инициативы, – отметил на встрече заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Наша цель – совместный поиск решений с Представительством Международной организации по миграции и УВКБ ООН в Беларуси.

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

По словам Зейнала Гаджиева, Центр размещения мигрантов в Лиде будет соответствовать всем международным стандартам, проживающие там иностранные граждане будут обеспечены всем необходимым, в том числе юридической помощью.

– Мы будет постоянно работать с людьми, находящими в центре, встречаться с ними, проводить консультации и беседы, будем оказывать им содействие в получении статуса беженцев, – рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди. – К слову, сегодня в Гродненской области проживает порядка трех сотен мигрантов, обратившихся за предоставлением дополнительной защиты в Беларуси.

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

В вопросах трудоустройства мигрантов, как отметил Жан-Ив Бушарди, УВКБ ООН активно сотрудничает с Гродненским областным советом нанимателей, благодаря чему многие люди уже смогли получить работу.

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину
Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

– Мы всегда заинтересованы иметь перечень компаний, которые готовы рассмотреть кандидатуры наших подопечных для их последующего трудоустройства, – подчеркнул он. – В Гродно это, например, такие предприятия, как «Радиоволна» и «Белтапаз». Надо отметить, что в настоящее время обращений за помощью в трудоустройстве стало меньше.

В целом встреча представителей МОМ и УВКБ ООН в Беларуси с руководством Гродненской области была направлена на ознакомление с миграционной ситуацией в регионе и на поиск возможностей для реализации новых проектов в этой сфере.

Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину
Глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев посетил Гродненщину

Анна РАДЮК
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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