В КСУП «Луки-Агро» во время пожара погибло 34 теленка (+видео)

Источник материала: Полымя





2 мая в 15.53 в здании телятника на территории МТФ КСУП «Луки-Агро» в деревне Долматовщина произошло возгорание.





Выехавшие на место пожара сотрудники Кореличского РОЧС обнаружили горение соломы в рулонах, расположенных по периметру телятника. На момент пожара в здании находилось 65 телят в возрасте до 6 месяцев. Работники фермы и спасатели-пожарные смогли спасти 31 теленка. 34 телёнка погибли.





Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнём.

Оксана СКОК, инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС