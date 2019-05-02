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В КСУП «Луки-Агро» во время пожара погибло 34 теленка (+видео)

02.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В КСУП «Луки-Агро» во время пожара погибло 34 теленка (+видео)

2 мая в 15.53 в здании телятника на территории МТФ КСУП «Луки-Агро» в деревне Долматовщина произошло возгорание.

В КСУП «Луки-Агро» во время пожара погибло 34 теленка (+видео)

Выехавшие на место пожара сотрудники Кореличского РОЧС обнаружили горение соломы в рулонах, расположенных по периметру телятника. На момент пожара в здании находилось 65 телят в возрасте до 6 месяцев. Работники фермы и спасатели-пожарные смогли спасти 31 теленка. 34 телёнка погибли.

В КСУП «Луки-Агро» во время пожара погибло 34 теленка (+видео)

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнём.

Оксана СКОК, инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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2 мая в 15.53 в здании телятника на территории МТФ КСУП «Луки-Агро» в деревне Долматовщина произошло возгорание. Выехавшие на место
 
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