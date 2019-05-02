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Посол Ватикана прилетел в Будслав на вертолете, чтобы благословить дом паломника
Источник материала: Партизан
Торжество состоялось в местечке 1 мая.
Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер прилетел вместе с ксендзом Владиславом Завальнюком, который и инициировал постройку Дома паломника,
Представитель Папы в Беларуси провел мессу. На ней присутствовало около 500 верующих.
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Торжество состоялось в местечке 1 мая.
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