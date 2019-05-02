Минчане, послушайте: в город прилетели соловьи и уже заливаются





Фото Дмитрия Якубовича





О прилете певчих птиц в столицу свидетельствует интерактивная соловьиная карта на сайте АПБ. Первой заливистые трели в районе ул. Нововиленской 27 апреля в 20:30 услышала минчанка Анна, которая и зафиксировала этот факт на карте. 30 апреля в 6 часов утра соловьиный концерт прозвучал на ул. Тимирязева. Пернатые солисты замечены уже в районе Боровлян, а также в других регионах страны.



