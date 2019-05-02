ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане, послушайте: в город прилетели соловьи и уже заливаются

02.05.2019 21:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В конце апреля в Минске зазвучали соловьиные трели, сообщили «Минск-Новостям» в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).


Фото Дмитрия Якубовича

О прилете певчих птиц в столицу свидетельствует интерактивная соловьиная карта на сайте АПБ. Первой заливистые трели в районе ул. Нововиленской 27 апреля в 20:30 услышала минчанка Анна, которая и зафиксировала этот факт на карте. 30 апреля в 6 часов утра соловьиный концерт прозвучал на ул. Тимирязева. Пернатые солисты замечены уже в районе Боровлян, а также в других регионах страны.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце апреля в Минске зазвучали соловьиные трели, сообщили «Минск-Новостям» в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите атмосферные фотографии Кореличского района — вы обязательно влюбитесь в наш край!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика