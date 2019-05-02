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Минчане, послушайте: в город прилетели соловьи и уже заливаются
Источник материала: Партизан
В конце апреля в Минске зазвучали соловьиные трели,
Фото Дмитрия Якубовича
О прилете певчих птиц в столицу свидетельствует интерактивная соловьиная карта на сайте АПБ. Первой заливистые трели в районе ул. Нововиленской 27 апреля в 20:30 услышала минчанка Анна, которая и зафиксировала этот факт на карте. 30 апреля в 6 часов утра соловьиный концерт прозвучал на ул. Тимирязева. Пернатые солисты замечены уже в районе Боровлян, а также в других регионах страны.
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В конце апреля в Минске зазвучали соловьиные трели, сообщили «Минск-Новостям» в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
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