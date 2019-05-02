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Шарик сдулся: темп роста зарплат снизился, белорусы делают меньше покупок
Источник материала: Партизан
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REUTERS/Vasily Fedosenko
В Нацбанке констатируют, что в Беларуси продолжается снижение темпов роста реальной заработной платы в годовом измерении – 7,8% по сравнению с 10,1% в IV квартале 2018 г.
«Замедление роста реальной заработной платы характерно для большинства видов экономической деятельности», – отмечается в отчете.
На фоне замедления темпов роста зарплат наблюдается дальнейшее ослабление внутреннего спроса: годовой прирост в I квартале 2019 г. составил 2,5%, снизившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с концом 2018 г.
«Потребительская активность населения также продолжила свое замедление, причинами которого выступили рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, ускоренный рост цен на отдельные потребительские товары, замедление темпов роста кредитования населения.Прирост реального розничного товарооборота в Iквартале 2019г. составил 6процентов относительно соответствующего квартала предыдущего года (6,6 процента в IVквартале 2018 г.).», – говорят в Национальном банке.
Снижение темпов роста характерна в большей степени для непищевого товарооборота, добавляют в Нацбанке.
В документе сообщается, что годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8 процента. Ключевыми факторами роста цен на потребительском рынке названы:
— плохая конъюнктура в сельском хозяйстве,
— административное повышение цен на топливо,
— увеличение цен на отдельные импортируемые товары.
Напомним, в феврале средняя зарплата по стране составила 977,6 рублей, в январе – 981,6.
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В отчете Национального банка отмечается, что в первом квартале 2019 года наблюдается снижение темпов роста реальных зарплат белорусов, а также сокращение спроса на...
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