ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шарик сдулся: темп роста зарплат снизился, белорусы делают меньше покупок

02.05.2019 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отчете Национального банка отмечается, что в первом квартале 2019 года наблюдается снижение темпов роста реальных зарплат белорусов, а также сокращение спроса на внутреннем рынке.

Шарик сдулся: темп роста зарплат снизился, белорусы делают меньше покупок
REUTERS/Vasily Fedosenko
В Нацбанке констатируют, что в Беларуси продолжается снижение темпов роста реальной заработной платы в годовом измерении – 7,8% по сравнению с 10,1% в IV квартале 2018 г.

«Замедление роста реальной заработной платы характерно для большинства видов экономической деятельности», – отмечается в отчете.

На фоне замедления темпов роста зарплат наблюдается дальнейшее ослабление внутреннего спроса: годовой прирост в I квартале 2019 г. составил 2,5%, снизившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с концом 2018 г.

«Потребительская активность населения также продолжила свое замедление, причинами которого выступили рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, ускоренный рост цен на отдельные потребительские товары, замедление темпов роста кредитования населения.Прирост реального розничного товарооборота в Iквартале 2019г. составил 6процентов относительно соответствующего квартала предыдущего года (6,6 процента в IVквартале 2018 г.).», – говорят в Национальном банке.

Снижение темпов роста характерна в большей степени для непищевого товарооборота, добавляют в Нацбанке.

В документе сообщается, что годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8 процента. Ключевыми факторами роста цен на потребительском рынке названы:

— плохая конъюнктура в сельском хозяйстве,

— административное повышение цен на топливо,

— увеличение цен на отдельные импортируемые товары.

Напомним, в феврале средняя зарплата по стране составила 977,6 рублей, в январе – 981,6.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отчете Национального банка отмечается, что в первом квартале 2019 года наблюдается снижение темпов роста реальных зарплат белорусов, а также сокращение спроса на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Один из лучших снайперов минского «Динамо» получил внушительное предложение от «Магнитки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика