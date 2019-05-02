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ФК "Витебск" сыграет в Лиге Европы-2019/20

02.05.2019 21:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Футбольный клуб "Витебск" получит путевку в Лигу Европы-2019/20.

ФК "Витебск" сыграет в Лиге Европы-2019/20
"Шахтер" пробился в финал Кубка Беларуси, по сумме двух матчей одолев "Ислочь". Соперником горняков в финале станут северяне, которые прошли минское "Динамо"

 Поскольку у "Шахтера" уже есть билет в Лигу Европы за второе место в чемпионате, хозяином последней путевки в еврокубки в любом случае станет "Витебск": или в качестве обладателя Кубка Беларуси (2-й квалификационный раунд), или в качестве четвертой команды высшей лиги-2018 (1-й квалификационный раунд).

"Витебск" выступит в еврокубке впервые за 20 лет: в 1999 году клуб играл в Кубке Интертото.

Источник: "Прессбол"

 
Теги: Витебск
 
 
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Футбольный клуб "Витебск" получит путевку в Лигу Европы-2019/20. "Шахтер" пробился в финал Кубка Беларуси, по сумме двух матчей одолев "Ислочь". Соперником горняков в...
 
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