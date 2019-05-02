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Грузовик врезался в "Боинг" в "Шереметьево"

02.05.2019 21:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Автомобиль технических служб врезался в стоящий на парковке пассажирский "Боинг" в столичном аэропорту "Шереметьево", пострадал один человек, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Сегодня вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта "Шереметьево" по неустановленной пока причине въехал в припаркованный "Боинг" компании "Nordwind Airlines", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате инцидента оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.

"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.

Аэропорт "Шереметьево" подтвердил информацию о врезавшемся грузовике в пассажирский самолёт "Боинг", пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель аэропорта.

"Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа "на отстое"", - сказал представитель "Шереметьево" подтверждая факт инцидента.

 
 
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Автомобиль технических служб врезался в стоящий на парковке пассажирский "Боинг" в столичном аэропорту "Шереметьево", пострадал один человек, сообщил "Интерфаксу"...
 
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