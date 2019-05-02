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Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии II Европейских игр Минск примет тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самое главное – не только проверить площадку, где совсем скоро участницы мультифорума разыграют 14 комплектов наград, но и всё оборудование, обслуживающее гимнастический турнир, включая световое и музыкальное оформление.
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Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр
Новости Беларуси. В преддверии II Европейских игр Минск примет тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самое...
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