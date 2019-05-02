Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии II Европейских игр Минск примет тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самое главное – не только проверить площадку, где совсем скоро участницы мультифорума разыграют 14 комплектов наград, но и всё оборудование, обслуживающее гимнастический турнир, включая световое и музыкальное оформление.

С подробностями – репортаж Юлии Силипицкой.











