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Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр

02.05.2019 23:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии II Европейских игр Минск примет тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самое главное – не только проверить площадку, где совсем скоро участницы мультифорума разыграют 14 комплектов наград, но и всё оборудование, обслуживающее гимнастический турнир, включая световое и музыкальное оформление.

С подробностями – репортаж Юлии Силипицкой.

Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр

Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр

Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В преддверии II Европейских игр Минск примет тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самое...
 
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