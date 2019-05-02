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Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делая город ярче. Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе в рамках акции «Мой родны кут», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изображение нанесут на стену гаражного кооператива вдоль улицы Стебенева. Более 300 метров будет расписано пейзажами белорусской природы. В планах – четыре сюжета: березовая роща, колосящаяся нива, лесная опушка и сельский колорит.
Приступить к работе планируют 3 мая.
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Новости Беларуси. Делая город ярче. Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе в рамках акции «Мой родны кут», сообщили в программе «Столичные...
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