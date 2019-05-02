ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?

02.05.2019 23:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делая город ярче. Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе в рамках акции «Мой родны кут», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?

Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе столицы. Как к этому отнеслись минчане?

Изображение нанесут на стену гаражного кооператива вдоль улицы Стебенева. Более 300 метров будет расписано пейзажами белорусской природы. В планах – четыре сюжета: березовая роща, колосящаяся нива, лесная опушка и сельский колорит.

Приступить к работе планируют 3 мая.

Как к этой идее относятся минчане – смотрите в видеоинформации.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Делая город ярче. Граффити на тему малой родины появится в Октябрьском районе в рамках акции «Мой родны кут», сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чарли Чаплин. Почему, когда он смешил весь мир, ему самому было не до смеха?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика