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В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора

02.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Это первый визит дипломата на Гродненщину.
В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора

Как передает корреспондент "Гродзенскай праўды", посол заинтересовался ходом реконструкции Старого замка в Гродно, который был перестроен для короля Стефана Батория, венгра по национальности. Стороны договорились, что венгерские эксперты примут участие в создании интерьера королевских покоев Старого замка.

Обсуждены вопросы сотрудничества в разных сферах. Как рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, свою продукцию в Венгрию поставляет Сморгонский агрегатный завод, ОАО «Белкард», «Радиоволна» и другие предприятия области.

В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора
 Однако товарооборот пока незначительный и его необходимо увеличивать. Перспективным видится сотрудничество в сфере логистики, производства удобрений, пищевой промышленности. Мы готовы активнее работать с венгерскими бизнесменами. Гродненское областное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты намерено организовать визит представителей деловых кругов Венгрии в Гродно, – отметил Владимир Кравцов.

В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора


Также посла пригласили принять участие в Международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2019», который пройдет в Гродно в сентябре нынешнего года и в Республиканском фестивале национальных культур, который запланирован на будущий год.

В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора
В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора


Ожидается расширение связей в сфере туризма.

– В минувшем году по безвизовому режиму на Гродненщине побывали около 100 тысяч туристов. Ожидается расширение безвизовой зоны. В этом году, по предварительной оценке, у нас побывает как минимум на четверть больше безвизовых туристов. Для их приема созданы все условия, – подчеркнул руководитель области.

В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора
По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно.

В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора
 
Теги: Гродно
 
 
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