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В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора
02.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Это первый визит дипломата на Гродненщину.
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Обсуждены вопросы сотрудничества в разных сферах. Как рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, свою продукцию в Венгрию поставляет Сморгонский агрегатный завод, ОАО «Белкард», «Радиоволна» и другие предприятия области.
– Однако товарооборот пока незначительный и его необходимо увеличивать. Перспективным видится сотрудничество в сфере логистики, производства удобрений, пищевой промышленности. Мы готовы активнее работать с венгерскими бизнесменами. Гродненское областное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты намерено организовать визит представителей деловых кругов Венгрии в Гродно, – отметил Владимир Кравцов.
Также посла пригласили принять участие в Международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2019», который пройдет в Гродно в сентябре нынешнего года и в Республиканском фестивале национальных культур, который запланирован на будущий год.
Ожидается расширение связей в сфере туризма.
– В минувшем году по безвизовому режиму на Гродненщине побывали около 100 тысяч туристов. Ожидается расширение безвизовой зоны. В этом году, по предварительной оценке, у нас побывает как минимум на четверть больше безвизовых туристов. Для их приема созданы все условия, – подчеркнул руководитель области.
По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно.
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В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора
Это первый визит дипломата на Гродненщину.
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