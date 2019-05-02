В облисполкоме прошла встреча руководства области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чутора

Источник материала: Светлы шлях

Это первый визит дипломата на Гродненщину.

Как передает корреспондент "Гродзенскай праўды", посол заинтересовался ходом реконструкции Старого замка в Гродно, который был перестроен для короля Стефана Батория, венгра по национальности. Стороны договорились, что венгерские эксперты примут участие в создании интерьера королевских покоев Старого замка.

Обсуждены вопросы сотрудничества в разных сферах. Как рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, свою продукцию в Венгрию поставляет Сморгонский агрегатный завод, ОАО «Белкард», «Радиоволна» и другие предприятия области.















– Однако товарооборот пока незначительный и его необходимо увеличивать. Перспективным видится сотрудничество в сфере логистики, производства удобрений, пищевой промышленности. Мы готовы активнее работать с венгерскими бизнесменами. Гродненское областное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты намерено организовать визит представителей деловых кругов Венгрии в Гродно, – отметил Владимир Кравцов.















Также посла пригласили принять участие в Международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2019», который пройдет в Гродно в сентябре нынешнего года и в Республиканском фестивале национальных культур, который запланирован на будущий год.















Ожидается расширение связей в сфере туризма.





– В минувшем году по безвизовому режиму на Гродненщине побывали около 100 тысяч туристов. Ожидается расширение безвизовой зоны. В этом году, по предварительной оценке, у нас побывает как минимум на четверть больше безвизовых туристов. Для их приема созданы все условия, – подчеркнул руководитель области.















По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно.



