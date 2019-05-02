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«Арсенал» обыграл «Валенсию» в первом полуфинале Лиги Европы, «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью

03.05.2019 00:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы.


Фото: Reuters

«Канониры» со счетом 3:1 обыграли «Валенсию». Диакаби вывел гостей вперед на 11-й минуте, на что Ляказетт еще в первом тайме ответил дублем. Последний гол в матче в самой концовке провел Обамеянг.

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

«Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Диакаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).

В другой встрече «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью — 1:1. У хозяев отличился Лука Йович, ответный гол гостей на счету Педро Родригеса.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалетт, да Кошта, Абраам, Фернандес (Гонсалу Пасиенсия, 73), Хасебе, Гачинович (Виллемс, 90), Роде, Костич, Йович.

«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик (Ковачич, 83), Жоржиньо, Педро, Канте, Виллиан (Азар, 61), Жиру.

 
 
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Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы.
 
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