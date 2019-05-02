Белорусские банки сокращают свои иностранные активы

Источник материала: Ежедневник





За первый квартал 2019 года белорусские банки существенно сократили свои активы в иностранной валюте. Всего за квартал они уменьшились более чем на миллиард.

Как сообщил Нацбанк, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Беларуси зарегистрированы 28 банков, из которых четыре банка находятся в стадии банкротства или ликвидации. Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков сначала 2019 года увеличился на 30 млн рублей. На 1 апреля 2019 года его величина составила 5482,5 млн рублей.

Активы банков на 1 апреля 2019 года составили 74276,1 млн рублей и увеличились с начала 2019 года на 0,8%. При этом, отмечает Нацбанк, доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 55,1% на 1 января 2019 года до 53,3% на 1 апреля 2019 года. В абсолютных цифрах активы белорусских банков в иностранной валюте сократились с 40,6 млрд рублей до 39,5 млрд рублей, то есть более чем на миллиард всего за три месяца.

Удельный вес требований к экономике в активах банков на 1 апреля 2019 года составил 66,8% (на1 января 2019 года – 67,2%). Нормативный капитал действующих банков по состояниюна1 апреля 2019 года составил 10429,2 млн рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2019 года на 244,1 млн рублей. Однако достаточность нормативного капитала увеличилась с 17,7% на 1 января 2019 года до 18,1% на 1 апреля 2019 года.

Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 апреля 2019 года составила 11,2%. По сравнению с 1 апреля 2018 года рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении увеличилась на 2,1 процентного пункта, отмечает Нацбанк.