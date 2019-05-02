В БГСХА начал работу пункт регистрации на ЦТ

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня началась регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам. Она завершится 1 июня. Само тестирование пройдет с 11 июня по 1 июля.

Пункт регистрации для прохождения ЦТ будет работать в академии ежедневно со 2 мая по 1 июня — с 9.00 до 19.00, кроме выходных (5, 7, 8, 9, 12, 19, 25, 26 мая).

В субботние дни 18 мая и 1 июня — с 9.00 до 18.00.





График тестирования будет таким:

Белорусский язык 11 июня Русский язык 13 июня Обществоведение 15 июня Математика 17 июня Биология 19 июня Иностранные языки 21 июня Химия 23 июня Физика 25 июня История Беларуси 27 июня География 29 июня Всемирная история

(новейшее время) 1 июля

Начало ЦТ по всем предметам в 11 часов.