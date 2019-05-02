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В БГСХА начал работу пункт регистрации на ЦТ
03.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня началась регистрация на основной этап
Пункт регистрации для прохождения ЦТ
В субботние дни 18 мая и 1 июня — с 9.00 до 18.00.
График тестирования будет таким:
Начало ЦТ по всем предметам в 11 часов.
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Сегодня началась регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам. Она завершится 1 июня. Само тестирование пройдет с 11 июня по 1...
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