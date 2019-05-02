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«Толя уехал, был на шашлыках, пригласили на футбол…» Что изменилось у Андрея Леончика после публикации

03.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Толя уехал, был на шашлыках, пригласили на футбол…» Что изменилось у Андрея Леончика после публикации

10 апреля вышел материал про Андрея Леончика – молодого случчанина, который четыре года назад сломал шею и теперь не может обходиться без посторонней помощи. Парень живёт на третьем этаже общежития, в котором нет лифта и пандуса. Желающих спустить коляску на первый этаж мало, поэтому он бывал на улице всего один-два раза в год.

Что изменилось с момента публикации, какую сумму удалось собрать и о своих планах в интервью для «SG» рассказал Андрей.

О сборе средств

С момента открытия благотворительного счёта и номера телефона случчане стали переводить деньги в помощь Андрею. Баланс МТС пополнился на 660 рублей, а сколько сейчас средств на счёте в Беларусбанке, мама парня обещала уточнить в ближайшие дни. Кроме того, волонтёры установили специальные урны для пожертвований в Свято-Михайловской церкви и в церкви в д. Весея. Такая же ёмкость находится в спортивной школе.

К сбору средств подключилась 13-я школа и КХП. В планах волонтёров размножить по городу листовки с информацией о благотворительном номере и счёте. Подобные листовки, только в электронном виде, отправили в Израиль и Германию. За границей их распространением занимаются Денис Кустанович и Юлия Новик.

Новости про самого Андрея

В первые же дни Андрею активно стали писать люди и предлагать свою помощь, кто-то даже приглашал поехать на природу. Но в середине апреля было холодно и парень попросил отложить поездку до тепла.

«Я не ожидал такого отклика. Со мной связывались незнакомые люди, предлагали помощь или просто общались. Каждый день добавляются новые друзья. Общения стало в два раза больше, чем было месяц назад. Бывает, что не успеваю всем отвечать. Много девчонок пишет», — улыбается Андрей.

В гости к Андрею приходили несколько незнакомых девушек и ребят. Общались, пили чай и шутили. Парень был взволнован и немного смущался, но говорит, что со всеми подружился и до сих пор поддерживает связь.

Толя уехал, Саша появился

Недавно Толя, близкий друг Андрея, уехал на несколько месяцев в Россию на заработки. Эта новость расстроила парня, но он с пониманием отнёсся к ней. Ведь друг скоро вернётся, да и всегда можно связаться с ним по интернету.

О том, в каком положении парень находится, узнали старые друзья, которые общались только в Вконтакте, и не знали, что всё настолько печально.

«После публикации мне написал давний друг Саша, с которым мы не виделись с октября 2017 года. Мы в последнее время общались только Вк. Когда Саша прочёл статью, он написал мне и пригласил на шашлыки. Я очень обрадовался»,  говорит Андрей.

Шашлыки в кругу друзей и Пасха в одиночестве

23 апреля Александр приехал в час дня с товарищами. Втроём Андрея спустили вниз на коляске и забрали на весь день. В тот день у Саши был день рождения. Отдыхали во дворе частного дома, жарили шашлык, много общались. Счастливый и довольный домой Андрей вернулся около восьми часов вечера.

«Нас было человек десять. Меня посадили во дворе, укрыли пледом. К вечеру я сильно замёрз, и дома час лежал под одеялом, не мог согреться. Но мне это было в радость, день прошёл очень хорошо. Я даже выпил немного виски по такому случаю»,  улыбается парень.

«Толя уехал, был на шашлыках, пригласили на футбол…» Что изменилось у Андрея Леончика после публикации

Пасху Андрей провёл практически в одиночестве, только общался с новыми друзьями в соцсетях. Мама в тот день работала, отец приходил заниматься с сыном на тренажёре. Заехал с поздравлениями только предприниматель Дмитрий [просил не указывать его фамилию - прим. SG], который привёз пасхальный кулич и торт. И этому парень был очень рад.

Планы на будущее

Спустя три недели парня совсем не узнать. Он воспрял духом, заметно повеселел и уверенно идёт к своей цели. В последнее время он интересуется публикациями о пересадке стволовых клеток, и ищет клинику, где ему смогут помочь.

Сегодня, 2 мая, Андрей поехал на премьеру «Мстители» в кинотеатр, организовал поездку его товарищ Александр. А в это воскресенье фанаты слуцкого футбольного клуба предложили Андрею сходить на футбол. Если будет хорошая погода, это событие он точно не пропустит.


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Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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10 апреля вышел материал про Андрея Леончика – молодого случчанина, который четыре года назад сломал шею и теперь не может обходиться без посторонней помощи.
 
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