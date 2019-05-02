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«Толя уехал, был на шашлыках, пригласили на футбол…» Что изменилось у Андрея Леончика после публикации
03.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
10 апреля вышел
Что изменилось с момента публикации, какую сумму удалось собрать и о своих планах в интервью для «SG» рассказал Андрей.
О сборе средств
С момента открытия благотворительного счёта и
К сбору средств подключилась 13-я школа и КХП. В планах волонтёров размножить по городу листовки с информацией о благотворительном номере и счёте. Подобные листовки, только в электронном виде, отправили в Израиль и Германию. За границей их распространением занимаются Денис Кустанович и Юлия Новик.
Новости про самого Андрея
В первые же дни Андрею активно стали писать люди и предлагать свою помощь, кто-то даже приглашал поехать на природу. Но в середине апреля было холодно и парень попросил отложить поездку до тепла.
«Я не ожидал такого отклика. Со мной связывались незнакомые люди, предлагали помощь или просто общались. Каждый день добавляются новые друзья. Общения стало в два раза больше, чем было месяц назад. Бывает, что не успеваю всем отвечать. Много девчонок пишет», — улыбается Андрей.
В гости к Андрею приходили несколько незнакомых девушек и ребят. Общались, пили чай и шутили. Парень был взволнован и немного смущался, но говорит, что со всеми подружился и до сих пор поддерживает связь.
Толя уехал, Саша появился
Недавно Толя, близкий друг Андрея, уехал на несколько месяцев в Россию на заработки. Эта новость расстроила парня, но он с пониманием отнёсся к ней. Ведь друг скоро вернётся, да и всегда можно связаться с ним по интернету.
О том, в каком положении парень находится, узнали старые друзья, которые общались только в Вконтакте, и не знали, что всё настолько печально.
«После публикации мне написал давний друг Саша, с которым мы не виделись с октября 2017 года. Мы в последнее время общались только Вк. Когда Саша прочёл статью, он написал мне и пригласил на шашлыки. Я очень обрадовался», — говорит Андрей.
Шашлыки в кругу друзей и Пасха в одиночестве
23 апреля Александр приехал в час дня с товарищами. Втроём Андрея спустили вниз на коляске и забрали на весь день. В тот день у Саши был день рождения. Отдыхали во дворе частного дома, жарили шашлык, много общались. Счастливый и довольный домой Андрей вернулся около восьми часов вечера.
«Нас было человек десять. Меня посадили во дворе, укрыли пледом. К вечеру я сильно замёрз, и дома час лежал под одеялом, не мог согреться. Но мне это было в радость, день прошёл очень хорошо. Я даже выпил немного виски по такому случаю», — улыбается парень.
Пасху Андрей провёл практически в одиночестве, только общался с новыми друзьями в соцсетях. Мама в тот день работала, отец приходил заниматься с сыном на тренажёре. Заехал с поздравлениями только предприниматель Дмитрий [просил не указывать его фамилию - прим. SG], который привёз пасхальный кулич и торт. И этому парень был очень рад.
Планы на будущее
Спустя три недели парня совсем не узнать. Он воспрял духом, заметно повеселел и уверенно идёт к своей цели. В последнее время он интересуется публикациями о пересадке стволовых клеток, и ищет клинику, где ему смогут помочь.
Сегодня, 2 мая, Андрей поехал на премьеру «Мстители» в кинотеатр, организовал поездку его товарищ Александр. А в это воскресенье фанаты слуцкого футбольного клуба предложили Андрею сходить на футбол. Если будет хорошая погода, это событие он точно не пропустит.
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«Толя уехал, был на шашлыках, пригласили на футбол…» Что изменилось у Андрея Леончика после публикации
10 апреля вышел материал про Андрея Леончика – молодого случчанина, который четыре года назад сломал шею и теперь не может обходиться без посторонней помощи.
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