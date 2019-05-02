ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и быстро. Салат с омлетом

03.05.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Салат с омлетом

Фото: sovkusom.ru

В приготовлении нет ничего сложного: вначале жарим обычный омлет, но за несколько минут до готовности заворачиваем в него овощную смесь.

Ингредиенты (представлены из расчета на одну порцию)



РЕКЛАМА

Нарезаем средними кубиками овощи и ветчину, грибы — дольками. На крупной терке натираем сыр.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем перец и соль по вкусу.

Даем салату немного постоять, чтобы овощи пустили сок.

Взбалтываем в миске яйца со сметаной, немного солим.

Смазываем кусочком сливочного масла раскаленную сковороду, вливаем яйца и немного убавляем огонь. Дожидаемся, пока омлет поднимется, и снимаем сковороду с плиты. Когда омлет опустится, переворачиваем и снова ставим на огонь.

РЕКЛАМА

На одну половину «блина» выкладываем три столовые ложки салата. Накрываем второй половиной, выключаем огонь и оставляем на пару минут, чтобы сыр расплавился.

Оставшийся салат можно заправить растительным маслом или сметаной и подать к омлету.

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы много писали о быстрых и вкусных завтраках, но простых и интересных рецептов еще достаточно много. Например, привычный омлет в необычной подаче с овощным...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Арсенал» обыграл «Валенсию» в первом полуфинале Лиги Европы, «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика