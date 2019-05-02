Вкусно и быстро. Салат с омлетом

В приготовлении нет ничего сложного: вначале жарим обычный омлет, но за несколько минут до готовности заворачиваем в него овощную смесь.

Ингредиенты (представлены из расчета на одну порцию)







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Нарезаем средними кубиками овощи и ветчину, грибы — дольками. На крупной терке натираем сыр.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем перец и соль по вкусу.

Даем салату немного постоять, чтобы овощи пустили сок.

Взбалтываем в миске яйца со сметаной, немного солим.

Смазываем кусочком сливочного масла раскаленную сковороду, вливаем яйца и немного убавляем огонь. Дожидаемся, пока омлет поднимется, и снимаем сковороду с плиты. Когда омлет опустится, переворачиваем и снова ставим на огонь.

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На одну половину «блина» выкладываем три столовые ложки салата. Накрываем второй половиной, выключаем огонь и оставляем на пару минут, чтобы сыр расплавился.

Оставшийся салат можно заправить растительным маслом или сметаной и подать к омлету.