Вкусно и быстро. Салат с омлетом

В приготовлении нет ничего сложного: вначале жарим обычный омлет, но за несколько минут до готовности заворачиваем в него овощную смесь.
Ингредиенты (представлены из расчета на одну порцию)
Нарезаем средними кубиками овощи и ветчину, грибы — дольками. На крупной терке натираем сыр.
Смешиваем все ингредиенты, добавляем перец и соль по вкусу.
Даем салату немного постоять, чтобы овощи пустили сок.
Взбалтываем в миске яйца со сметаной, немного солим.
Смазываем кусочком сливочного масла раскаленную сковороду, вливаем яйца и немного убавляем огонь. Дожидаемся, пока омлет поднимется, и снимаем сковороду с плиты. Когда омлет опустится, переворачиваем и снова ставим на огонь.
На одну половину «блина» выкладываем три столовые ложки салата. Накрываем второй половиной, выключаем огонь и оставляем на пару минут, чтобы сыр расплавился.
Оставшийся салат можно заправить растительным маслом или сметаной и подать к омлету.