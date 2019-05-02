Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах между Беларусью и Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах между Беларусью и Россией. Данной возможностью ветераны они смогут воспользоваться в период празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от фашистских войск и Победы СССР в войне, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

«Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения», – указано в сообщении.