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Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах между Беларусью и Россией

03.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах между Беларусью и Россией. Данной возможностью ветераны они смогут воспользоваться в период празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от фашистских войск и Победы СССР в войне, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

«Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения», – указано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что данная мера позволит ветеранам двух стран, участвовавшим в освобождении от фашистских захватчиков, бесплатно приехать в гости к друзьям с фронта, памятные места и праздничные мероприятия. 



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Данной возможностью ветераны войны смогут воспользоваться в период празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от фашистских войск.
 
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