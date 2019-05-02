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Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах между Беларусью и Россией
03.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения», – указано в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что данная мера позволит
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Данной возможностью ветераны войны смогут воспользоваться в период празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от фашистских войск.
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