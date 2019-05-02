Источник материала: Новости Волковыска

Белорусская железная дорога расширила список станций, остановок и поездов, в которых теперь есть доступ к интернету посредством Wi-Fi-технологии.

Так, с апреля 2019 года возможность пользоваться Wi-Fi появилась в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса (серии ЭПР в 4-вагонном исполнении) Минск-Бобруйск, Минск-Брест, Минск-Барановичи и Минск-Орша. Кроме того, доступ к Интернету посредством Wi-Fi теперь возможен еще на 33 станциях и остановках: ст. Гудогай, ст. Беларусь, ст. Жодино, ст. Смолевичи, ст. Сморгонь, ст. Койданово, ст. Пуховичи, ст. Руденск, ст. Столбцы, ст. Горынь, ст. Слоним, ст. Городея, ст. Ганцевичи, ст. Жабинка, ст. Ивацевичи, ст. Кобрин, ст. Оранчицы, ст. Словечно, ст. Тереховка, ст. Терюха, ст. Житковичи, ст. Речица, ст. Рогачев, ст. Светлогорск-на-Березине, ст. Шклов, ст. Быхов, ст. Погодино, ст. Климовичи, ст. Коммунары, ст. Слуцк, ст. Солигорск, о. п. Волковыск-Город, о. п. Береза-Город.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо быть абонентом любого белорусского мобильного оператора и пройти процедуру регистрации.

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