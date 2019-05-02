Источник материала: Новости Волковыска

3 мая 2019 года с 9:00 до 15:00 в Гродненском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру, а также во всех его филиалах и бюро пройдет Единый день бесплатных консультаций, посвященный приближающемуся празднику – 74-й годовщине со Дня Победы.



Заинтересованные граждане, представители юридического лица или индивидуальные предприниматели в этот день смогут обратиться в любое структурное подразделение агентства на территории области и получить бесплатную консультацию по вопросам государственной регистрации, технической инвентаризации или оценке недвижимого имущества, о сроках строительства и консервации объектов строительства, вводе в эксплуатацию объектов строительства, алгоритме действий по выполнению работ по переустройству и перепланировке, оформлению сделок с недвижимым имуществом и т.п.



Консультации будут оказываться опытными и квалифицированными сотрудниками, начальниками отделов и служб по адресу: г. Волковыск, ул. Ленина, 37.

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