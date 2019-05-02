|
Деньги из мусора: как заработать на ручном творчестве
Источник материала: Myfin
Что для этого нужно?
Однако главное здесь умелые руки. Такой талант обычно рано проявляется, а иногда наследуется. Речь не о генах, а о том, как дедушка учит внука вырезать ложки. Многому учат детские кружки и увлечения.
Что можно сделать своими руками без серьезных вложений?
Их создают из остатков ткани, бумаги, пластика и пр. Самые простые не требуют даже инструментов, но сворачиваются из тряпочек разного цвета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Превращать мусор в деньги можно разными способами. В рамках проекта Деньги из мусора поговорим об одном из самых достойных: как сделать из ненужных вещей что-то...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)