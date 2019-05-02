Деньги из мусора: как заработать на ручном творчестве

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Что для этого нужно?

Креативность – своя или чья-то. Трудолюбие. Спрос на продукт.

Однако главное здесь умелые руки. Такой талант обычно рано проявляется, а иногда наследуется. Речь не о генах, а о том, как дедушка учит внука вырезать ложки. Многому учат детские кружки и увлечения.

Что можно сделать своими руками без серьезных вложений?

Игрушки

Их создают из остатков ткани, бумаги, пластика и пр. Самые простые не требуют даже инструментов, но сворачиваются из тряпочек разного цвета.