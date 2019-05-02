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Деньги из мусора: как заработать на ручном творчестве

03.05.2019 06:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Деньги из мусора: как заработать на ручном творчестве
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что для этого нужно?

  1. Креативность – своя или чья-то.
  2. Трудолюбие.
  3. Спрос на продукт.

Однако главное здесь умелые руки. Такой талант обычно рано проявляется, а иногда наследуется. Речь не о генах, а о том, как дедушка учит внука вырезать ложки. Многому учат детские кружки и  увлечения.

Что можно сделать своими руками без серьезных вложений?

  • Игрушки

Их создают из остатков ткани, бумаги, пластика и пр. Самые простые не требуют даже инструментов, но сворачиваются из тряпочек разного цвета.  

 
 
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Превращать мусор в деньги можно разными способами. В рамках проекта Деньги из мусора поговорим об одном из самых достойных: как сделать из ненужных вещей что-то...
 
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