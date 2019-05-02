Ставки по длинным вкладам в рублях взяли новую планку. И вот сколько теперь можно заработать

Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях продолжают расти, и все больше банков стремится к отметке в 13% годовых, а некоторые и вовсе ее перескочили. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные депозиты сроком на два и три года, чтобы вы могли заработать максимальное количество денег, просто оставив их в банке.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Итак, МТБанк добавил в линейку депозитов в белорусских рублях безотзывный вклад сроком на три года со ставкой 13,5% годовых. Главное условие для получения такой доходности — размещение средств на онлайн-депозите.

В Банке БелВЭБ выросла ставка на 0,4% годовых, в БПС-СБербанке — на 0,5%. На 0,08% в пользу вкладчиков скорректировал ставку Идея Банк , а вот Белгазпромбанк , наоборот, сократил на 0,05%.

Самая низкая ставка в данном сегменте по-прежнему составляет 7,5% годовых — отзывный депозит. Самая высокая — 13,5% годовых.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад 26 месяцев 12,74% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

2 года 10,5% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

2 года 13,2% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

3 года 13,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца 12,74% безотзывный МТБанк МТБелки

36 месяцев 13,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 3 года 12,5% безотзывный Беларусбанк Классик 2 года 12,45% безотзывный Беларусбанк Классик детский 3 года 12,48% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный 3 года 7,7% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 2, 3 года 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 2, 3 года 11% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 2 года 12,74% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки 2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 12,74% безотзывный

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад 26 месяцев 12,74% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

2 года 10,5% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

2 года 13,2% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

3 года 13,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца 12,74% безотзывный МТБанк МТБелки

36 месяцев 13,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 3 года 12,5% безотзывный Беларусбанк Классик 2 года 12,45% безотзывный Беларусбанк Классик детский 3 года 12,48% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный 3 года 7,7% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 2, 3 года 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 2, 3 года 11% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 2 года 12,74% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки 2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 12,74% безотзывный

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