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Ставки по длинным вкладам в рублях взяли новую планку. И вот сколько теперь можно заработать

03.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях продолжают расти, и все больше банков стремится к отметке в 13% годовых, а некоторые и вовсе ее перескочили. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные депозиты сроком на два и три года, чтобы вы могли заработать максимальное количество денег, просто оставив их в банке.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Итак, МТБанк добавил в линейку депозитов в белорусских рублях безотзывный вклад сроком на три года со ставкой 13,5% годовых. Главное условие для получения такой доходности — размещение средств на онлайн-депозите.

В Банке БелВЭБ выросла ставка на 0,4% годовых, в БПС-СБербанке — на 0,5%. На 0,08% в пользу вкладчиков скорректировал ставку Идея Банк, а вот Белгазпромбанк, наоборот, сократил на 0,05%.

Самая низкая ставка в данном сегменте по-прежнему составляет 7,5% годовых — отзывный депозит. Самая высокая — 13,5% годовых.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,74%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

2 года

13,2%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

3 года

13,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,74%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,45%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,48%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,7%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

12,74%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,74%

безотзывный

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,74%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

2 года

13,2%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

3 года

13,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,74%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,45%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,48%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,7%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

12,74%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,74%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные депозиты сроком на два и три года, чтобы вы могли заработать максимальное количество денег, просто оставив их в банке.
 
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