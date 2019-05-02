Ставки по длинным вкладам в рублях взяли новую планку. И вот сколько теперь можно заработать
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях продолжают расти, и все больше банков стремится к отметке в 13% годовых, а некоторые и вовсе ее перескочили. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные депозиты сроком на два и три года, чтобы вы могли заработать максимальное количество денег, просто оставив их в банке. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Итак,
добавил в линейку депозитов в белорусских рублях безотзывный вклад сроком на три года со ставкой 13,5% годовых. Главное условие для получения такой доходности — размещение средств на онлайн-депозите. МТБанк
В
выросла ставка на 0,4% годовых, в Банке БелВЭБ — на 0,5%. На 0,08% в пользу вкладчиков скорректировал ставку БПС-СБербанке , а вот Идея Банк , наоборот, сократил на 0,05%. Белгазпромбанк
Самая низкая ставка в данном сегменте по-прежнему составляет 7,5% годовых — отзывный депозит. Самая высокая — 13,5% годовых.
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,74%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
2 года
13,2%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
3 года
13,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,74%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,45%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,48%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,7%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
12,74%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,74%
безотзывный
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,74%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
2 года
13,2%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
3 года
13,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,74%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,45%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,48%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,7%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
12,74%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,74%
безотзывный
Выбрать подходящий : вклад в банках Беларуси
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FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные депозиты сроком на два и три года, чтобы вы могли заработать максимальное количество денег, просто оставив их в банке.
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