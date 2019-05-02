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Ресторанный Минск просто взорвался. Показываем, сколько заведений открылось в городе в апреле

03.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый месяц мы пишем о новых местах города, чтобы вы знали, куда сходить. Сегодня показываем апрельскую подборку и акцентируем ваше внимание на том, что она получилась по-настоящему стоящей. Заведений было много, каждое из них чем-то интересно, и все они, будем надеяться, в ближайшее время не попадут в список закрывшихся.

Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

«Чито»














Формат: ресторан грузинской кухни (некоторые подробности о нем — по ссылке).

Где: ул. Интернациональная, 25а.

Когда: с 11.00 до 00.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

салат из томатов и огурцов с грецким орехом — 10,5 рубля;

сациви (классический) — 13,5 рубля;

харчо — 8 рублей;

хачапури по-аджарски — 13 рублей;

хинкали классические (7 шт.) — 7 рублей;

оджахури — 11 рублей;

грузинский яблочный пирог — 5 рублей.

Coffee Embassy














Формат: кофейня (владельцы открыли ее за 77 дней и 40 тысяч долларов).

Где: ул. Захарова, 19 (вход со стороны улицы Румянцева).

Когда: с 8.00 до 21.00 (с пятницы по воскресенье — с 9.00 до 23.00).

Некоторые позиции из меню:

американо — 3 рубля;

латте — 4 рубля;

сэндвич — 6 рублей;

запеканка — 4,5 рубля;

круассаны — 2−6 рублей.

MICHEL




















Формат: ресторан (подробней о проекте — по ссылке).

Где: ул. К. Маркса, 9.

Когда: с 12.00 до 23.00 (через некоторое время ресторан начнет работать с 8.00).

Некоторые позиции из меню (пока заведение работает в тестовом режиме. Это значит, что меню сейчас сокращенное, а цены — занижены).

брускетта с авокадо и креветкой — 10 рублей;

«Цезарь» с жареным цыпленком — 15 рублей;

тартар из говядины, соус Альбуфера — 16 рублей;

маринованный лосось с авокадо, мусс из кукурузы — 16 рублей;

говяжий бульон с лапшой — 9 рублей;

равиоли с кремом из сельдерея, томленый ягненок — 20 рублей;

лосось, соус биск — 18 рублей;

пудинг из ржаного хлеба, печеная карамель и яблочный крем — 8 рублей.

Green+Go

















Формат: веганское кафе (подробнее о нем и о скандале с плагиатом читайте здесь).

Где: ул. Октябрьская, 19.

Когда: с 16.00 до 22.00 (планируется, что вскоре заведение будет работать с 10.00 до 22.00).

Некоторые позиции из меню:

солянка — 4,5 рубля;

фалафель «Коул Слоу» — 7 рублей;

сэндвич «Окара Чука» — 9 рублей;

хумус тыква — 9 рублей;

тофу кайсо — 9,5 рубля;

салат «Цезарь» — 5,5 рубля;

смузи — 6 и 6,5 рубля.

«Лес»

















Что: гастробар «Лес» (немного подробностей тут).

Где: ул. Зыбицкая, 9.

Когда: с 17.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — с 17.00 до 02.00).

Некоторые позиции из меню:

похлебка грибная — 9 рублей;

печеные овощи с брынзой — 18,5 рубля;

строганина из оленя — 27 рублей;

язык с хреном — 21 рубль;

гриль-бургер из свинины — 15 рублей;

дальневосточная нерка на гриле — 36 рублей;

дикий олень на гриле с печеным картофелем — 46 рублей.

«Невыносимая легкость бытия»

















Формат: бар (о том, кто его открыл, можно узнать из этой новости).

Где: пл. Свободы, 23.

Когда: с 12.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00).

Меню: только напитки. Еды в заведении пока нет, но в планах — готовить закуски.

Бар AREA 51














Формат: бар (подробней — тут).

Где: ул. Зыбицкая, 9/20.

Когда: с 18.00 до 02.00 с воскресенья по четверг и с 18.00 до 04.00 с пятницы по субботу.

Меню: пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели.

«Ў»














Формат: винный бар.

Где: ул. Октябрьская, 19.

Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

сырный сет к белому или красному вину (200 г).  — 20 рублей.

брускетта с сыром и редиской (50 г.) — 4 рубля;

брускетта с бри и прошутто (50 г.) — 5 рублей;

тост с авокадо и яйцом пашот (320 г.) — 15 рублей;

буратта с томатами (230 г.) — 16 рублей;

круассан / макарун — 2 рубля.

Moby Dick














Формат: кофейня Moby Dick (новость об открытии здесь).

Где: ул. Захарова, 24.

Когда: с 8.00 до 00.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 2,5−3 рубля;

капучино — 3−3,5 рубля;

чай — 2,5 рубля.

круассан с нутеллой — 3 рубля;

круассан с лососем — 5 рублей;

слойка с шоколадом — 2,5 рубля.

«Тьерри»

















Формат: пекарня-кондитерская (подробности здесь).

Где: ул. Ленина, 16.

Когда: с 8.00 до 22.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

круассан классический — 1,9 рубля;

круассан миндальный — 3,1 рубля;

даниш с клубникой / малиной — 3,1 рубля;

слойка с ветчиной и сыром с соусом «Бешамель» — 3,4 рубля;

пирожное картошка с арахисом или кокосом — 2,5 рубля;

тарталетка лимонная — 4,9 рубля;

чай — 2,9 рубля;

капучино — 3,4 рубля.

GARAGE











Формат: кафе.

Где: ул. Немига, 5.

Когда: с 8.00 до 23.00 (позже время работы продлится).

Некоторые позиции из меню:

Цезарь с курицей (230 г.) — 10,70 рубля;

солянка (280 г.) — 6,50 рубля;

пицца Пепперони (460 г.) — 11,9 рубля;

фирменный бургер (300 г.) — 14,9 рубля;

бифштекс c яйцом и картофельным пюре (80/50/150/50/15 г.) — 12,4 рубля;

торт морковный (160 г.) — 4,7 рубля;

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня показываем апрельскую подборку и акцентируем ваше внимание на том, что она получилась по-настоящему стоящей. Заведений было много, каждое из них чем-то...
 
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