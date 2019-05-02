Ресторанный Минск просто взорвался. Показываем, сколько заведений открылось в городе в апреле

Источник материала:
Tut.by
Каждый месяц мы пишем о , чтобы вы знали, куда сходить. Сегодня показываем апрельскую подборку и акцентируем ваше внимание на том, что она получилась по-настоящему стоящей. Заведений было много, каждое из них чем-то интересно, и все они, будем надеяться, в ближайшее время не попадут в список закрывшихся. новых местах города
Открываете новое заведение в
Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».
Формат: ресторан грузинской кухни (некоторые подробности о нем — по ). ссылке
Где: ул. Интернациональная, 25а.
Когда: с 11.00 до 00.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
салат из томатов и огурцов с грецким орехом — 10,5 рубля;
сациви (классический) — 13,5 рубля;
харчо — 8 рублей;
хачапури по-аджарски — 13 рублей;
хинкали классические (7 шт.) — 7 рублей;
оджахури — 11 рублей;
грузинский яблочный пирог — 5 рублей. Coffee Embassy
Формат: кофейня (владельцы за 77 дней и 40 тысяч долларов). открыли ее
Где: ул. Захарова, 19 (вход со стороны улицы Румянцева).
Когда: с 8.00 до 21.00 (с пятницы по воскресенье — с 9.00 до 23.00).
Некоторые позиции из меню:
американо — 3 рубля;
латте — 4 рубля;
сэндвич — 6 рублей;
запеканка — 4,5 рубля;
круассаны — 2−6 рублей. MICHEL
Формат: ресторан (подробней о проекте — по ). ссылке
Где: ул. К. Маркса, 9.
Когда: с 12.00 до 23.00 (через некоторое время ресторан начнет работать с 8.00).
Некоторые позиции из меню (пока заведение работает в тестовом режиме. Это значит, что меню сейчас сокращенное, а цены — занижены).
брускетта с авокадо и креветкой — 10 рублей;
«Цезарь» с жареным цыпленком — 15 рублей;
тартар из говядины, соус Альбуфера — 16 рублей;
маринованный лосось с авокадо, мусс из кукурузы — 16 рублей;
говяжий бульон с лапшой — 9 рублей;
равиоли с кремом из сельдерея, томленый ягненок — 20 рублей;
лосось, соус биск — 18 рублей;
пудинг из ржаного хлеба, печеная карамель и яблочный крем — 8 рублей.
Green+Go
Формат: веганское кафе (подробнее о нем и о скандале с плагиатом читайте ). здесь
Где: ул. Октябрьская, 19.
Когда: с 16.00 до 22.00 (планируется, что вскоре заведение будет работать с 10.00 до 22.00).
Некоторые позиции из меню:
солянка — 4,5 рубля;
фалафель «Коул Слоу» — 7 рублей;
сэндвич «Окара Чука» — 9 рублей;
хумус тыква — 9 рублей;
тофу кайсо — 9,5 рубля;
салат «Цезарь» — 5,5 рубля;
смузи — 6 и 6,5 рубля. «Лес»
Что: гастробар «Лес» (немного подробностей ). тут
Где: ул. Зыбицкая, 9.
Когда: с 17.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — с 17.00 до 02.00).
Некоторые позиции из меню:
похлебка грибная — 9 рублей;
печеные овощи с брынзой — 18,5 рубля;
строганина из оленя — 27 рублей;
язык с хреном — 21 рубль;
гриль-бургер из свинины — 15 рублей;
дальневосточная нерка на гриле — 36 рублей;
дикий олень на гриле с печеным картофелем — 46 рублей. «Невыносимая легкость бытия»
Формат: бар (о том, кто его открыл, можно узнать из новости). этой
Где: пл. Свободы, 23.
Когда: с 12.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00).
Меню: только напитки. Еды в заведении пока нет, но в планах — готовить закуски.
Бар AREA 51
Формат: бар (подробней — ). тут
Где: ул. Зыбицкая, 9/20.
Когда: с 18.00 до 02.00 с воскресенья по четверг и с 18.00 до 04.00 с пятницы по субботу.
Меню: пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели. «Ў»
Формат: винный бар.
Где: ул. Октябрьская, 19.
Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
сырный сет к белому или красному вину (200 г). — 20 рублей.
брускетта с сыром и редиской (50 г.) — 4 рубля;
брускетта с бри и прошутто (50 г.) — 5 рублей;
тост с авокадо и яйцом пашот (320 г.) — 15 рублей;
буратта с томатами (230 г.) — 16 рублей;
круассан / макарун — 2 рубля.
Moby Dick
Формат: кофейня Moby Dick ( новость об открытии ). здесь
Где: ул. Захарова, 24.
Когда: с 8.00 до 00.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 2,5−3 рубля;
капучино — 3−3,5 рубля;
чай — 2,5 рубля.
круассан с нутеллой — 3 рубля;
круассан с лососем — 5 рублей;
слойка с шоколадом — 2,5 рубля.
«Тьерри»
Формат: пекарня-кондитерская (подробности . здесь)
Где: ул. Ленина, 16.
Когда: с 8.00 до 22.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
круассан классический — 1,9 рубля;
круассан миндальный — 3,1 рубля;
даниш с клубникой / малиной — 3,1 рубля;
слойка с ветчиной и сыром с соусом «Бешамель» — 3,4 рубля;
пирожное картошка с арахисом или кокосом — 2,5 рубля;
тарталетка лимонная — 4,9 рубля;
чай — 2,9 рубля;
капучино — 3,4 рубля.
GARAGE
Формат: . кафе
Где: ул. Немига, 5.
Когда: с 8.00 до 23.00 (позже время работы продлится).
Некоторые позиции из меню:
Цезарь с курицей (230 г.) — 10,70 рубля;
солянка (280 г.) — 6,50 рубля;
пицца Пепперони (460 г.) — 11,9 рубля;
фирменный бургер (300 г.) — 14,9 рубля;
бифштекс c яйцом и картофельным пюре (80/50/150/50/15 г.) — 12,4 рубля;
торт морковный (160 г.) — 4,7 рубля;
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Сегодня показываем апрельскую подборку и акцентируем ваше внимание на том, что она получилась по-настоящему стоящей. Заведений было много, каждое из них чем-то...