Ресторанный Минск просто взорвался. Показываем, сколько заведений открылось в городе в апреле

Источник материала: Tut.by

Каждый месяц мы пишем о новых местах города , чтобы вы знали, куда сходить. Сегодня показываем апрельскую подборку и акцентируем ваше внимание на том, что она получилась по-настоящему стоящей. Заведений было много, каждое из них чем-то интересно, и все они, будем надеяться, в ближайшее время не попадут в список закрывшихся.

Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».





























Формат: ресторан грузинской кухни (некоторые подробности о нем — по ссылке ). Где: ул. Интернациональная, 25а. Когда: с 11.00 до 00.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: салат из томатов и огурцов с грецким орехом — 10,5 рубля; сациви (классический) — 13,5 рубля; харчо — 8 рублей; хачапури по-аджарски — 13 рублей; хинкали классические (7 шт.) — 7 рублей; оджахури — 11 рублей; грузинский яблочный пирог — 5 рублей.

Coffee Embassy





























Формат: кофейня (владельцы открыли ее за 77 дней и 40 тысяч долларов). Где: ул. Захарова, 19 (вход со стороны улицы Румянцева). Когда: с 8.00 до 21.00 (с пятницы по воскресенье — с 9.00 до 23.00). Некоторые позиции из меню: американо — 3 рубля; латте — 4 рубля; сэндвич — 6 рублей; запеканка — 4,5 рубля; круассаны — 2−6 рублей.

MICHEL









































Формат: ресторан (подробней о проекте — по ссылке ). Где: ул. К. Маркса, 9. Когда: с 12.00 до 23.00 (через некоторое время ресторан начнет работать с 8.00). Некоторые позиции из меню (пока заведение работает в тестовом режиме. Это значит, что меню сейчас сокращенное, а цены — занижены). брускетта с авокадо и креветкой — 10 рублей; «Цезарь» с жареным цыпленком — 15 рублей; тартар из говядины, соус Альбуфера — 16 рублей; маринованный лосось с авокадо, мусс из кукурузы — 16 рублей; говяжий бульон с лапшой — 9 рублей; равиоли с кремом из сельдерея, томленый ягненок — 20 рублей; лосось, соус биск — 18 рублей; пудинг из ржаного хлеба, печеная карамель и яблочный крем — 8 рублей.

Green+Go



































Формат: веганское кафе (подробнее о нем и о скандале с плагиатом читайте здесь ). Где: ул. Октябрьская, 19. Когда: с 16.00 до 22.00 (планируется, что вскоре заведение будет работать с 10.00 до 22.00). Некоторые позиции из меню: солянка — 4,5 рубля; фалафель «Коул Слоу» — 7 рублей; сэндвич «Окара Чука» — 9 рублей; хумус тыква — 9 рублей; тофу кайсо — 9,5 рубля; салат «Цезарь» — 5,5 рубля; смузи — 6 и 6,5 рубля.

«Лес»



































Что: гастробар «Лес» (немного подробностей тут ). Где: ул. Зыбицкая, 9. Когда: с 17.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — с 17.00 до 02.00). Некоторые позиции из меню: похлебка грибная — 9 рублей; печеные овощи с брынзой — 18,5 рубля; строганина из оленя — 27 рублей; язык с хреном — 21 рубль; гриль-бургер из свинины — 15 рублей; дальневосточная нерка на гриле — 36 рублей; дикий олень на гриле с печеным картофелем — 46 рублей.

«Невыносимая легкость бытия»



































Формат: бар (о том, кто его открыл, можно узнать из этой новости). Где: пл. Свободы, 23. Когда: с 12.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00). Меню: только напитки. Еды в заведении пока нет, но в планах — готовить закуски.

Бар AREA 51





























Формат: бар (подробней — тут ). Где: ул. Зыбицкая, 9/20. Когда: с 18.00 до 02.00 с воскресенья по четверг и с 18.00 до 04.00 с пятницы по субботу. Меню: пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели.

«Ў»





























Формат: винный бар. Где: ул. Октябрьская, 19. Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: сырный сет к белому или красному вину (200 г). — 20 рублей. брускетта с сыром и редиской (50 г.) — 4 рубля; брускетта с бри и прошутто (50 г.) — 5 рублей; тост с авокадо и яйцом пашот (320 г.) — 15 рублей; буратта с томатами (230 г.) — 16 рублей; круассан / макарун — 2 рубля.

Moby Dick





























Формат: кофейня Moby Dick (новость об открытии здесь ). Где: ул. Захарова, 24. Когда: с 8.00 до 00.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: эспрессо — 2,5−3 рубля; капучино — 3−3,5 рубля; чай — 2,5 рубля. круассан с нутеллой — 3 рубля; круассан с лососем — 5 рублей; слойка с шоколадом — 2,5 рубля.

«Тьерри»



































Формат: пекарня-кондитерская (подробности здесь) . Где: ул. Ленина, 16. Когда: с 8.00 до 22.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: круассан классический — 1,9 рубля; круассан миндальный — 3,1 рубля; даниш с клубникой / малиной — 3,1 рубля; слойка с ветчиной и сыром с соусом «Бешамель» — 3,4 рубля; пирожное картошка с арахисом или кокосом — 2,5 рубля; тарталетка лимонная — 4,9 рубля; чай — 2,9 рубля; капучино — 3,4 рубля.

GARAGE























Формат: кафе . Где: ул. Немига, 5. Когда: с 8.00 до 23.00 (позже время работы продлится). Некоторые позиции из меню: Цезарь с курицей (230 г.) — 10,70 рубля; солянка (280 г.) — 6,50 рубля; пицца Пепперони (460 г.) — 11,9 рубля; фирменный бургер (300 г.) — 14,9 рубля; бифштекс c яйцом и картофельным пюре (80/50/150/50/15 г.) — 12,4 рубля; торт морковный (160 г.) — 4,7 рубля;

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