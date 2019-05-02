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БЖД запустила Wi-Fi на 33 станциях и остановочных пунктах

03.05.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД запустила Wi-Fi на 33 станциях и остановочных пунктах
Фото из открытых источников

С апреля 2019 года пассажиры могут подключиться к Интернету в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса (серии ЭПР в 4-вагонном исполнении), курсирующих в сообщении между Минском и Бобруйском, Минском и Брестом, Минском и Барановичами, Минском и Оршей, а также на 33 станциях и остановочных пунктах: ст. Гудогай, ст. Беларусь, ст. Жодино, ст. Смолевичи, ст. Сморгонь, ст. Койданово и т.д., сообщили в Белорусской железной дороге. 

Чтобы подключиться к Интернету, необходимо пройти регистрацию. Код доступа потребителю приходит с помощью SMS на номер мобильного телефона. Воспользоваться услугой могут абоненты всех белорусских мобильных операторов.

БЖД запустила Wi-Fi на 33 станциях и остановочных пунктах
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Теги: Брест
 
 
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Белорусская железная дорога расширяет перечень поездов, станций и остановочных пунктов, на которых можно подключиться к Wi-Fi.
 
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