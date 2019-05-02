БЖД запустила Wi-Fi на 33 станциях и остановочных пунктах

Источник материала: Аргументы и факты

С апреля 2019 года пассажиры могут подключиться к Интернету в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса (серии ЭПР в 4-вагонном исполнении), курсирующих в сообщении между Минском и Бобруйском, Минском и Брестом, Минском и Барановичами, Минском и Оршей, а также на 33 станциях и остановочных пунктах: ст. Гудогай, ст. Беларусь, ст. Жодино, ст. Смолевичи, ст. Сморгонь, ст. Койданово и т.д., сообщили в Белорусской железной дороге.