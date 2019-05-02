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Вчера в Беларуси стартовала регистрация абитуриентов на основной этап ЦТ (график испытаний)
03.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зарегистрироваться на ЦТ можно по 1 июня включительно. В Пинске регистрация и основной этап тестирования пройдет в Полесском госуниверситете. Подробнее, как пройти регистрацию читайте
Пункт регистрации будет работать с 9.00 до 19.00, кроме 18 мая и 1 июня (в эти дни работа пункта сократится на 1 час с 9.00 до 18.00) и выходных дней – 5, 7, 8, 9, 12, 19, 25 и 26 мая.
Основной этап испытаний будет проходить по следующему графику:
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно в БГУ с 30 июня по 2 июля. В резервные дни ЦТ будет проводиться только в Белорусском государственном университете.
Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. И с 15 ноября по 5 декабря — на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.
Прием документов от граждан, решивших поступать на платную основу, которые не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, — с 12 июля по 4 августа. А с 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.
Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря — в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.
Сроки зачисления за счет средств бюджета — по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе — по 6 августа (за исключением некоторых вузов военных и культуры).-0-
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