В Речице из-за ДТП микроавтобус опрокинулся на бок

Источник материала: Tut.by

В Речице столкнулись два Mercedes. От удара один из них — микроавтобус — перевернулся на бок. Фото с места аварии появились в сообществе Речица LIVE .



Фото: Павел Коряченков

Столкновение произошло 2 мая примерно в 16.30 на перекрестке улиц Кузьмы Черного и Юбилейная.

Очевидцы говорят, что пострадал водитель микроавтобуса.



Фото:​​ Павел Коряченков