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В Речице из-за ДТП микроавтобус опрокинулся на бок
Источник материала: Tut.by
В Речице столкнулись два Mercedes. От удара один из них — микроавтобус — перевернулся на бок. Фото с места аварии появились в сообществе
Столкновение произошло 2 мая примерно в 16.30 на перекрестке улиц Кузьмы Черного и Юбилейная.
Очевидцы говорят, что пострадал водитель микроавтобуса.
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В Речице столкнулись два Mercedes.
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