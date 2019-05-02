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7 способов спасти отношения. Cоветы психолога

03.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, как понять, что отношения зашли в тупик и пора разводиться. Но что, если не хочешь терять этого человека и готов работать над собой? Психолог Юлия Костюк рассказала об универсальных рецептах, которые помогут укрепить отношения в паре и сделать их долгими и гармоничными.

Об авторе: Юлия Костюк, психолог

Минус в том, что психология — не точная наука. Что бы человек ни делал, сколько бы книг и статей ни прочитал, он никогда не получит гарантии, что его отношения с любимым человеком продлятся вечность.

Но есть и плюс: несмотря на это, отношения можно сделать более глубокими, насыщенными и близкими, если знать способы. Что примечательно, эти способы работают как с совсем молодыми парами, так и с теми, чей стаж совместной жизни исчисляется десятилетиями.

Найти общее дело


Фото: unsplash.com

Это первый и, пожалуй, один из самых действенных способов позитивно повлиять на отношения в паре. Важно, чтобы это дело было искренне интересно обоим партнерам.

Смотреть вместе футбол, который увлекает только мужчину, или посещать оперу, где муж откровенно мучается все два часа, — это компромисс. То есть ситуация, в которой каждый поступился своими интересами.

Совсем другое: найти дело, от которого у обоих звенит душа. Как же его найти? Интересоваться жизнью за пределами своего привычного повседневного мира, обсуждать и пробовать новое: «Мне это нравится! Как думаешь, тебе это будет интересно?», «Если бы мы вместе делали это, как считаешь, что у нас получалось бы лучше всего?», «Обрати внимание, что я нашел/нашла. Как думаешь, если попробуем, нам понравится?».

Заменить ультиматумы на вопросы


Фото: unsplash.com

В любых отношениях важно уметь общаться. Самый простой способ начать менять привычные диалоги — это задавать вопросы с позиции человека, которому интересно мнение партнера, а не с позиции ультиматумов. Например, вместо: «Я считаю, что ребенок должен идти в этот сад» использовать: «Как ты считаешь, нашему ребенку будет удобно посещать этот детский сад?».

Сыграть в четыре руки


Фото: torontosnumber1datedoctor.com

Парам очень полезно играть в игры. Это может быть абсолютно любая игра: начиная от настольной "Монополии" или дженги и заканчивая подвижными — крокодилом или прохождением квестов. Взрослые люди слишком часто погружаются в ежедневные проблемы с головой.

Уйти от бесконечных мыслей о заработках, ссорах с коллегами, вопросах здоровья и вечной нехватке времени поможет переключение в режим беззаботного ребенка. Кроме очевидной разрядки игры выполняют серьезную терапевтическую задачу.

Есть такой психологический конструкт — «Внутренний ребенок». Если он не включен или человек игнорирует его слишком долго (запрещает себе получать удовольствие, совершать спонтанные поступки), то «Внутренний ребенок» начинает сильно страдать.

Человек начинает испытывать апатию, у него заканчиваются силы и желание жить. Он может даже заболеть. Игры как ничто иное позволяют «Внутреннему ребенку» проявить себя, вырваться наружу и получить удовольствие. Если это происходит рядом с любимым человеком, который сможет разделить такое состояние, люди сближаются, начинают относиться друг к другу более тепло и участливо.

Вместе заняться… спортом


Фото: topsimages.com

Совместный спорт или физическая активность — еще одно универсальное средство для укрепления отношений и создания более доверительной атмосферы в паре. Можно вместе пройти трассу веревочного городка, сходить в поход, сыграть в теннис или в командные игры. В последнем случае можно пробовать играть сначала в одной команде, а потом в разных. Интересным может стать обсуждение: в какой из команд было легче, интереснее или азартнее.

Добавить воздуха отношениям


Фото: unsplash.com

Очень простой, эффективный, но почему-то многими забытый способ внести ноту свежего воздуха в отношения — это совместный отдых на природе. Кроме очевидной пользы здоровью от пеших прогулок и чистого воздуха, это еще и новые эмоции: ведь на природе человек больше склонен совершать спонтанные поступки, расслабляться, больше улыбаться.

А также откровенно разговаривать, философствовать, откровенничать. Где, как не в расслабленной обстановке, поговорить о своих переживаниях, ожиданиях, мечтах, то есть об очень интимных и обычно скрытых даже от самых близких людей вещах?

Есть такой маленький секрет: хотите откровенного разговора — приглашайте человека на прогулку в парк, лес или вдоль моря.

Искать новое в сексе со старым партнером


Фото: unsplash.com

Развивать отношения в интимном плане, даже если люди вместе уже пару десятков лет и знают друг друга вдоль и поперек, имеет смысл. Искать новую информацию и любопытные факты о сексе, способах доставить друг другу удовольствие — само по себе интересное совместное приключение. И если оно все равно закончится близостью вполне привычным способом, люди смогут испытать абсолютно новые для себя эмоции. А ведь именно отсутствие ярких и новых эмоций часто становится причиной разлада в отношениях или их охлаждения.

Окружить себя любящими людьми


Фото: total.kz

Окружение мощно влияет на жизнь человека. Для отношений в паре это, оказывается, тоже важно. Если чаще проводить время с крепкими, стабильными парами, в которых не только на словах, но и на деле есть такие ценности, как верность, любовь, семья, взаимное уважение и доверие, то можно заметить, как эти ценности постепенно начнут распространяться и на жизнь других людей. Особенно если они заинтересованы в том, чтобы их отношения развивались.

 
 
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Недавно мы писали о том, как понять, что отношения зашли в тупик и пора разводиться. Но что, если не хочешь терять этого человека и готов работать над собой? Психолог...
 
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